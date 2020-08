Försvarslös bilförare grovt misshandlad av BLM-pöbel i Portland

PORTLAND Kravallerna fortsätter i staden Portland på den amerikanska västkusten. På söndagen attackerades en bilförare av BLM-demonstranter. Filmer i sociala medier visar hur mannen tillfångatas och sadistiskt misshandlas. Bland annat får han en hård spark i bakhuvudet när han står försvarslös på knä.

En serie filmklipp som spridits på sociala media visar en stor del av händelseförloppet, som inleds med att BLM-demonstranter eskorterar en person från en plats och sedan börjar misshandla honom.

En förbipasserande vit kvinna försöker ingripa men blir istället själv rånad och misshandlad medan hon kallas för ”nigger”, trots att hon är vit.

Here are the events that led up to BLM causing a man to crash into a tree tonight in Portland 1. BLM began to aggressively escort a man from the BLM protest then assaulted him 2. A witness defended him verbally, then BLM thugs began to threaten, rob and physically assault her pic.twitter.com/5kXPVNp0GA — Drew Hernandez (@livesmattershow) August 17, 2020

I nästa klipp har samma personer börjat attackera en annan kvinna som står utanför en vit bil. Kvinnan blir slagen och knuffas till marken. Även bilens förare angrips. Av senare klipp framgår att mannen och kvinnan är gifta.

Enligt reportern och youtubern Drew Hernandez, som delar klippen, ska paret ha angrips för att de försökt ingripa i den tidigare misshandeln.

Den skrämda föraren kör till sist iväg för att komma undan angreppen, men kraschar med bilen. Demonstranterna hinner ikapp honom och man hör någon säga ”come here motherfucker”.

TONIGHT: Here is what took place before the man crashed his car into a tree here in Downtown Portland BLM thugs began to harass and physically assault him and his female partner in the street for defending someone they robbed He then began to drive away to evade them pic.twitter.com/5oPev8Fiar — Drew Hernandez (@livesmattershow) August 17, 2020

Efter kraschen ber mannen, som har ett blödande sår i huvudet, om hjälp och försöker stänga av sin bil. Men han blir tillsagd av BLM-demonstranterna, varav en har en väst där det står ”security”, att ”backa” och tvingas sätta sig på marken medan de går igenom hans tillhörigheter.

När han försöker resa sig upp trycker demonstranterna ner honom igen. Någon kräver att få hans bilnycklar, en annan säger att han ska stanna tills polisen, som hittills varit frånvarande, kommer till platsen.

De frågar också efter hans fru. Mannen säger att hon ringer honom och ber om lov att få svara. Under hela förloppet kallar demonstranterna honom för ”nigger” upprepade gånger.

Here are the moments shortly after the man crashes due to BLM harassment and before they knock him out in Portland pic.twitter.com/JcrJ5w3ty8 — Drew Hernandez (@livesmattershow) August 17, 2020

Ett annat klipp visar hur mannen misshandlas med slag när han sitter ned på marken.

Here are more clips of the BLM militant assaulting the man who crashed his truck pic.twitter.com/o2cdleIs9c — Drew Hernandez (@livesmattershow) August 17, 2020

Sedan får mannen en hård fotbollsspark i huvudet av mannen med ”security”-västen. Mannen faller redlöst till marken, slår huvudet i gatan och får ett blödande sår i bakhuvudet.

Mannen förblir medvetslös medan han kallas ”rasist”, ”jävla förlorare” och anklagas för att ha försökt köra över folk när han försökte ta sig bort från demonstranterna. Andra försöker dock hjälpa mannen och uppmanar människor att ringa larmnumret 911.

#BLM & #antifa militants violently assault man after car accident in downtown Portland. This kick to the head came after several heavy blows from fists. pic.twitter.com/pyLWFOniSF — Kalen From Scriberr (@FromKalen) August 17, 2020

På det sista klippet ser man hur människor försöker få liv i den medvetslösa mannen, utan framgång. Bland annat häller man vatten över honom och lägger honom på sidan för att han ska kunna andas.

En demonstrant håller mannens gråtande partner borta från hans kropp, medan en annan mer aggressiv demonstrant säger åt henne att försvinna och kallar henne ”bitch”. En demonstrant försöker hindra andra från att råna mannens bil.

BREAKING: After causing a white man to crash his truck in downtown Portland, BLM militants then beat the man and knock him unconscious 911 has been called pic.twitter.com/zLyM4NoVJv — Drew Hernandez (@livesmattershow) August 17, 2020

En twittrare säger sig ha varit i kontakt med en källa inom polisen i Portland, som uppger att mannen lever men ännu inte återfått medvetandet efter den brutala misshandeln.

According to a source within Portland Police Bureau, the man who was nearly killed last night, is alive, but has not regained consciousness since the initial event. Pray for this man. Info gathered from @VenturaReport pic.twitter.com/5TU98GtNX7 — Kalen From Scriberr (@FromKalen) August 17, 2020

Polisen i Portland uppger att man larmades om händelsen vid 22.27 på söndag kväll, men att polis som försökte besvara larmet mötte en ”fientlig folksamling” och fick begära hjälp från Portlandpolisens Rapid Response Team för att säkra området och kunna föra mannen till sjukhus. Mannen ska ha haft allvarliga skador.

Ingen person har gripits för överfallet.

Portland är en av de amerikanska städer dit federala trupper skickats för att slå ned de våldsamma upploppen.

Den federala insatsen mot upploppen har fått hård kritik från demokratiskt håll i USA. Demokraternas tidigare talman Nancy Pelosi har kallat de federala trupperna i Portland för ”stormtrupper” som ”måste stoppas” i ett inlägg på Twitter.

Unidentified stormtroopers. Unmarked cars. Kidnapping protesters and causing severe injuries in response to graffiti. These are not the actions of a democratic republic.@DHSgov’s actions in Portland undermine its mission. Trump & his stormtroopers must be stopped. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 18, 2020

I slutet av juli undertecknade borgmästare från sex större amerikanska städer ett brev till republikanska och demokratiska ledare där federala styrkor anklagades för att ”under förevändningen att skydda federal egendom även patrullerar gator, långt utanför sin lagliga jurisdiktion, arresterar invånare utan grund och trampar på konstitutionella rättigheter”, enligt Fox News.

Brevet undertecknades av borgmästarna i Chicago, Kansas City, Albuquerque, Seattle, Washington DC och Portland.

Efter att de federala trupperna dragits tillbaka från Portland har de våldsamma upploppen i staden tagit ny fart.