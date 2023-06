Grisar på motorvägen – stoppade trafiken

På fredagen välte en lastbil på en motorväg i Minnesota, USA. Lastbilen transporterade grisar varav flera gav sig ut på vägen och stoppade trafiken efter olyckan, rapporterar New York Post.

Det var strax efter 07.30 på fredagsmorgonen lokal tid som lastbilen välte när den var på väg norrut på Interstate 694 i närheten av Little Canada, en mindre ort strax norr om St. Paul.

I en film syns grisarna vandra runt på motorvägen efter att lastbilen vält. Det orsakade i sin tur trafikstopp och långa köer i rusningstrafiken.

LITTLE CANADA: A semi hauling pigs has rolled near eastbound I-694 and southbound I-35E. Several pigs are loose and Troopers are on scene for traffic control. Eastbound traffic will be diverted as the crash is cleared. Driver is uninjured. pic.twitter.com/D6eDg6k5kz

