Här trakasserar Black Lives Matter restaurangbesökare – kräver att de visar solidaritet

WASHINGTON DC En Black Lives Matter-demonstration i Washington DC på måndagen urartade när demonstranter började trakassera restaurangbesökare som man försökte pressa att visa solidaritet med BLM-rörelsen.

En film som sprids på sociala medier visar hur BLM-demonstranterna omringar en ensam kvinna och kräver att hon ska höja näven i luften i en gest av solidaritet, något kvinnan vägrar.

1) In a scene that played out several times Monday, a Black Lives Matter protest that began in Columbia Heights confronted White diners outside D.C. restaurants, chanting “White silence is violence!” and demanding White diners show their solidarity. #DCProtests pic.twitter.com/fJbPM76vb0

Enligt Twitteranvändaren Fredrick Kunkle WaPo, som är skribent på Washington Post, var sportjournalisten Chuck Modiano en av demonstranternas ledare.

Modiano kallar sig själv för ”rättvisejournalist” och skriver bland annat för Deadspin. Enligt Kunkle ska Modiano ha varit en av de drivande i att försöka pressa kvinnan till att höja sin näve i luften.

3) Modiano, who had been yelling at Victor and moments later identified himself as a citizen journalist who writes for @Deadspin, told Victor he couldn’t understand why she was the only diner in the area who wouldn’t comply. “What was in you, you couldn’t do this?”

