Heberlein: Ett anspråkslöst förslag år 2019 – när människokött skulle rädda klimatet

Under veckan har ett bisarrt förslag om att undersöka möjligheterna att äta människokött – som någon form av klimatåtgärd – på fullt allvar getts medialt utrymme av storögda journalister. Utan kritiska motfrågor eller ifrågasättanden. Att en så vansinnig idé inte omedelbart avfärdas som ett dåligt skämt eller ren idioti är illavarslande, skriver Ann Heberlein.

1729 lanserade Jonathan Swift en idé om hur man skulle kunna lösa den svält som plågade Irlands fattiga. I en artikel med den otympliga rubriken ”A Modest Proposal for Preventing the Children of Poor People from Being a Burden of Their Parents or Country, and for Making Them Benificial to the Public” föreslog han att fattiga föräldrar skulle sälja sina barn som delikatesser till rika människor.

Det rådde nämligen köttbrist på Irland. Genom att avyttra sina övertaliga barn förbättrade de sin ekonomiska situation samtidigt som barnen slapp svälta. Barnen blev ju uppätna och befriades därmed ur sitt armod. Dessutom skulle detta förfarande lösa problemet med de aborter som fattiga och desperata kvinnor gjorde, med fara för sitt liv och med skamkänslor som resultat.

Swifts text är mycket välargumenterad och saklig. Han hänvisar till flera starka argument, till faktiska förhållanden och adresserar den tidens stora problem: fattigdom och svält. Reaktionerna på Swifts resonemang blev, föga förvånande, indignerade. Hans ytterst välargumenterade förslag avfärdades som ”grymt” och ”inhumant”. De förstod inte att Swift var satirisk och att texten var en välskriven parodi på upplysningens ideal: Förnuftet framför allt! Swifts text om att äta barn är helt enkelt en av världshistoriens bästa trollningar.

I veckan som gick fick Swift konkurrens om titeln ”bästa trollning någonsin” av en svensk professor, Magnus Söderlund.

Söderlund, som är professor i företagsekonomi vid Handels i Stockholm, framförde i TV4:s ”Efter fem” ett anspråkslöst förslag anpassat efter tidens problem. 2019 är det inte svält och fattigdom som bekymrar människan, nej, det är klimatförändringarna. Söderlund gavs utrymme att presentera en lösning och, liksom Swift, framförde han sitt förslag ytterst sakligt.

Utan att darra på rösten , med ett nollställt ansiktsuttryck, pläderade Söderlund för kannibalism. Till skillnad från Swift underbyggde han inte sitt förslag med några rimliga argument – hur bruket att äta människokött skulle påverka klimatförändringarna berättade han nämligen inte.

Trots bristen på argument svalde programledaren Tilde de Paula Eby Söderlunds förslag med hull och hår (!). Med lika delar tremendum et fascinosum ställer de Paula några chockerade frågor men förmår inte samla sig till att ställa de kritiska frågorna som omedelbart pockar på svar – vilka människor ska ätas? Ska vi föda upp människor till föda? På vilket sätt påverkar kannibalism klimatförändringarna? Är det inte rimligare att bara sluta äta kött?

Istället för dessa angelägna frågor utspinner sig ett absurt samtal om normer och tabun som måste brytas för att den klimatkompenserande kannibalismen ska bli verklighet. Det är direkt unheimlich. Den sakliga diskussionen står i skarp kontrast till det groteska budskapet, precis som i Swifts artikel från 1729.

Uppenbarligen är mänskligheten inte bättre rustad att förhålla sig kritiskt till vansinniga förslag nästan tvåhundra år senare.

Jag är inte säker på om Söderlunds förslag är ett seriöst förslag eller om det är en vetenskaplig trollning – men jag är säker på att förslaget är så dumt och så illa argumenterat att det inte borde uppmärksammats överhuvudtaget. Att Söderlund fick flera minuter i rutan för att presentera en uppenbart ogenomförbar idé och att flera texter skrivits om detta bisarra förslag är ett rejält underbetyg åt vår samtid.

Skärp er, för tusan.