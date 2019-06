Hög regeringsföreträdare hyllar gripen migrantkapten på Medelhavet: ”Hjälte”

STOCKHOLM Carola Rackete, kaptenen för en båt lastad med afrikanska migranter, greps på lördagen av italiensk polis. Hon är misstänkt för flera brott, bland annat för att ha försökt köra på och sänka en polisbåt, enligt BBC. Statssekreteraren Maria Ferm (MP), som jobbar nära statsminister Stefan Löfven i statsrådsberedningen, hyllar Rackete i ett inlägg på Twitter. ”Imponerad över det mod och den moraliska kompass hon och alla som arbetar med flyktingar uppvisar i dessa tider av hårt motstånd”, skriver Ferm.

Migrantbåten Sea Watch 3 plockar upp afrikanska migranter på Medelhavet och försöker sätta av dem i europeiska hamnar, ofta handlar det om italienska Lampedusa.

Nu har kaptenen på Sea Watch 3, Carola Rackete, gripits efter att en två veckor lång ”stand off” till havs mellan Sea Watch 3 och italienska kustmyndigheter tog till ända under lördagen vid Lampedusa.

Den 12 juni hade Rackete plockat upp 53 migranter utanför Libyens kust. 13 av dem hade italienska myndigheter tidigare tagit hand om för att ge läkartillsyn. Med kvarvarande 40 migranter ombord försökte Rackete på lördagen ta sig in i Lampedusas hamn. Under försöket att ta sig in i hamnen hamnade en polisbåt i vägen. Enligt italienska myndigheter försökte Rackete köra över italienarna.

Italienske inrikesministern Matteo Salvini kommenterade upprört.

– Ett fartyg som väger hundratals ton försöker ramma en polisbåt med officerare ombord, som lyckades komma ta sig ur vägen för att rädda sina liv. Det är en kriminell handling, en krigshandling, sade Salvini.

Döms Rackete för att ha försökt ha kört över en polisbåt kan hon dömas till upp till tio år i fängelse, uppger BBC. Hon är även misstänkt för brott mot en ny italiensk lag som förbjuder frivilligorganisationer att hjälpa migranter att ta sig in i Italien. Enligt Deutsche Welle bröt Rackete även mot ett förbud utfärdat av italienska myndigheter att ta sig in på italienskt farvatten och riskerar åtal för detta.

Inte alla var kritiska. Maria Ferm, tidigare migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet och numera statssekreterare i Regeringen Löfven, hyllade Rackete på Twitter från sitt officiella konto där hon titulerar sig som ”Statssekreterare på Statsrådsberedningen, Samordningskansliet. Grön”.

”Hjälte. Kaptenen arresteras när hon fört 40 människor på flykt i land på Lampedusa. Imponerad över det mod och den moraliska kompass hon och alla som arbetar med flyktingar uppvisar i dessa tider av hårt motstånd”, skriver Ferm.

Hjälte. Kaptenen arresteras när hon fört 40 människor på flykt i land på Lampedusa. Imponerad över det mod och den moraliska kompass hon och alla som arbetar med flyktingar uppvisar i dessa tider av hårt motstånd. https://t.co/XyNkyrh321 — Maria Ferm (@MariaFerm) June 29, 2019

Matteo Salvini konstaterade på Twitter att den ”kriminella kaptenen” gripits, att ”piratskeppet” beslagtagits. Att ett maxstraff skulle dömas till organisationen Sea Watch. Samt att ingen av migranterna på båten skulle stanna i Italien utan vidarebefordras till fem länder som redan erbjudit sig att ta emot båtmigranterna – Finland, Frankrike, Tyskland, Luxemburg och Portugal.

🔴🔴🔴 Comandante fuorilegge arrestata.

Nave pirata sequestrata.

Maxi multa alla ONG straniera.

Immigrati tutti distribuiti in altri Paesi europei.

MISSIONE COMPIUTA.#SeaWatch3 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 29, 2019

Nyheter Idag söker Maria Ferm för en kommentar.