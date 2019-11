”I want to f*ck you sex sex sex” – här ofredar Iraks försvarsminister den unga svenska mannen

Trots att mannen i 20-årsåldern avböjde sexinviterna fortsatte Iraks försvarsminister Najah al-Shammari att propsa på om en sexträff. SMS:en upptäcktes senare av hans fru varpå en familjekris var ett faktum. ”I like your ass”, skrev försvarsministern till den unge mannen i Sverige.

Nu kan Nyheter Idag avslöja nya uppgifter om Iraks försvarsminister Najah al-Shammari som just nu utreds av Försäkringskassan och polis för bidragsbrott. När al-Shammaris fru undersökte försvarsministerns telefon upptäckte hon flera sex-SMS skickade till en ung man i 20-årsåldern.

”I was at work out said Sverege”, lyder ett av ministerns meddelanden. Sedan kommer flera sexinviter i rad till den unga mannen i Stockholm. Han berättar att han precis kommit tillbaka från en utlandsvistelse och han vill träffas för att ha sex.

Den unge mannen avböjer att träffas, men försvarsministern fortsätter propsa på. ”You my love”, skriver al-Shammari och fortsätter med ”And meet sex sex sex I love you”. Då svarar den unge mannen att ”i am not your love” följt av ”Sorry” samt att han förklarar att han numera har flickvän.

Detta hindrar inte försvarsministern från från att fortsätta ragga på den unge mannen. ”Can you meet sex?” frågar han. Då svarar den svenska mannen att ”and she is my love and me her love”. Detta tar inte al-Shammari någon notis om utan fortsätter propsa på.

”I want to fuck you sex sex sex”, skriver han. Då svarar den unge mannen igen, som nu tröttnat på sexinviterna: ”Är du galen?” och senare, med stora bokstäver skriver han att ”I HAVE GIRLFRIEND”. Men ens inte det stoppar den sexsugna försvarsministern.

”I like your ass”, skriver al-Shammari.

Nyheter Idag har ringt till det telefonnummer dit SMS:en är skickade. En ung svensktalande man svarar men vill inte kännas vid det namn som framgår ur polisens förundersökningsprotokoll och han vill ej heller ge ytterligare kommentarer.

I två andra SMS-konversationer på arabiska som hustrun överlämnar till polisen är språkbruket något lugnare.

Ett utdrag av översättningen lyder:

Man: ”Nu är det bara en kyss som fattas (belönande kyss) eller kram. Bara om….det finns utrymme.”

Försvarsministern: ”Nu kommer jag till dig. Jag ska bombardera dig med massa kyssar eller kramar.”

Man: ”Ha ha ha. Bara med mig eller? Nu går jag upp 10 kg på en månad hahaha. De är 24 timmar tro på mig. Det är laddning från träningen och nu (TIZI) [ett arabiskt slanguttryck för rumpan, reds. anm.] har krampat och nu går jag som en pingvin.”

Försvarsministern: ”Imorgon kommer jag med dig till Salem. Jag vill se den och den är krampad/spänd.”

Man: ”Ha ha det är skam.”

Frun begärde skilsmässa – hotade kasta henne ut från fönstret

Ur polisens förundersökningsprotokoll framgår att Najah al-Shammaris fru blev illa behandlad och det påstås att han även slagit sin fru. Det var i samband med familjekonflikten som frun upptäckte sexinviterna till andra män och då fotograferade av detta ur al-Shammaris telefon. Hon kom sedan att begära skilsmässa hos svenska myndigheter.

I ett stycke ur förundersökningsprotokollet återges en anmälan från frun och en av sönerna.

”Modern berättar att fadern har slagit henne under många år, men att det blivit värre. Fadern slog modern i helgen och tog strypgrepp på henne. Efter den händelsen sa mamma till pappa att hon kommer att ringa till polisen och pappa sa att det inte spelar någon roll och att han kommer att kasta ut henne från fönstret om hon kontaktar polisen”, står att läsa i handlingarna.

Det står även att barnen har bevittnat våld och att de är oroliga över sin mamma. Vidare står även att fadern, alltså al-Shammari, är verbalt aggressiv och utsätter familjemedlemmarna för psykisk misshandel.

– Han är otrogen. Det är mycket uppenbart, han verkar inte bry sig att vi vet om hans otrohet. Han har sex med andra män, jag vet det. Han har viagra som han får från Irak. Han tar tabletter varje dag. När jag säger åt honom att han gör fel mot mig så skriker han åt mig och slår mig, berättar hustrun i polisförhör.

– Jag har vaknat mitt i natten för att gå på toa och då har min man legat bredvid mig i vår säng och onanerat samtidigt som han haft telefonkontakt med andra, uppger hon vidare.

Uppgifterna om ministerns otrohetsaffärer stöds även av hans äldsta dotter som bekräftar att det är detta som ligger bakom familjens problem.

– Allt bråk i vår familj, mellan mamma och pappa är på grund av att pappa är homosexuell. Dom har bråkat jättemycket om det, uppger dottern i förhör.

En väninna till modern är också övertygad om att anklagelserna är sanna och påpekar att det i irakisk kultur inte är lätt att erkänna sådant som hon har gjort, och att hon sätter allt på spel för att rädda sitt och barnens liv.

Ministern förnekar

När försvarsministern tillfrågas om sina otrohetsaffärer med andra män i polisförhör nekar förnekar han påståendet. Han berättar att han 1995 var officer i Iraks armé och hade ansvar för en provins med n miljon invånare. Enligt honom ville några andra officerare få bort honon för att själva ta över posten i syfte att kunna göra egen vinning på mutor.

Han berättar att han vid ett tillfälle, nattetid, vaknade av att två militärer var i sovrummet. De hade satthonom i en fälla och sade att han legat med en soldat. I Irakiska militären bestraffas homosexualitet med döden, förklarar han.

Enligt honom gjordes det en utredning och att det kom ända till Saddams nivå. Det blev rättegång. Utredningen och rättegången visade att det var felaktigt och han blev frikänd.

Nyheter Idag har tidigare avslöjat att försvarsministern utreds av svensk polis för bidragsbrott och folkbokföringsbrott. Du kan läsa de avslöjandena här.