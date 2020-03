Ilska när Jonas Gardell höll show trots corona: ”Giriga as”

TÄBY På torsdagskvällen uppträdde Jonas Gardell framför publik på Tibbleteatern i Täby – trots risken för spridning av coronaviruset. Nu rasar folk i kommentarsfälten.

Jonas Gardells föreställning ”Queen of fucking everything” gick av stapeln som planerat på Tibbleteatern i Täby på torsdagskvällen. Detta efter att flera som hade sittplatser längre bak i salen fått boka om sina biljetter till en extraföreställning.

”Som de flesta vet har regering och myndigheter igår beslutat om att begränsa sammankomster till 500 personer för att försöka stoppa Corona-viruset. Tibbleteatern tar ca 540 personer. Det gör att vi under dagen ska försöka få tag på de som har biljetter längst bak för att istället erbjuda dem (bättre) biljetter till extraföreställningen eller när man kommer till teatern ikväll. Vi kommer inte kunna släppa in fler än 500”, skrev Gardell på Facebook.

Aftonbladet rapporterar att flera biljettinnehavare valde att avboka sina biljetter, även om de inte kan få pengarna tillbaka.

– Personer på den bakre raden erbjuds en föreställning i december i stället, det är ju trevligt för dem. Men vi har platser någonstans i mitten i den här smittosmeten. Det är inte lämpligt i dag, säger en som heter Lena.

– Det känns tråkigt att vi tar ansvar och stannar hemma, men inte arrangören, i det här fallet.

Arrangören och producenten Michael Henriksson säger till Aftonbladet att man håller sig till Folkhälsomyndighetens riktlinjer och regeringens beslut att begränsa offentliga tillställningar till högst 500 personer.

På Instagram har Jonas Gardell lagt ut en bild på scenen i Täby och tackat de som kom och de som gick med på att byta biljetter till extraföreställningen. Men många av kommentarerna till inlägget är inte lika uppskattande.

”Alla ber om gemensamt ansvar men du tänker på dig själv. Obegripligt för all framtid”, skriver en person.

”Hoppas du ligger i Corona. Vart tog solidariteten vägen? Giriga as”, skriver en annan.

”Du bekände just färg för all framtid. Jonas Gardell – mannen som tänkte på sig själv mer än folkhälsan. Viktigt vad människor säger om en efter man lämnat jordelivet. Du gick just från rättvisekämpe till gniden narcissist för all framtid”, kommenterar en tredje.

Flera personer uttrycker missnöje med att de inte kunde byta till en annan föreställning:

”Tråkigt att inte få byta biljetter för att platsen vi betalat för inte var långt bak i salongen! Valde därför att stanna hemma och följa folkhälsomyndigheternas rekommendation!”

”Jag vill jättegärna få mina 5 biljetter ersatta med nya till extraföreställningen eftersom jag inte tyckte det var lämpligt att ta med mina vänner ikväll.”

”Jag hade gärna bytt biljetter, men satt för långt fram för att få byta. Jag gick inte dit, pga smittrisken.”

”Skämtar du??? Vi är så många som gärna hade bytt våra platser till december om vi fått chansen. Men, nu råkade vi inte sitta på ’rätt’ rader😡”

