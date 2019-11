”Jag var precis rätt sorts tjej för att falla för feminismens lögner”

Youtubern Jellybean Gen, eller Genevieve Bask som hon egentligen heter, blev viral på Youtube med en video om Greta Thunberg och de verkliga problemen i Sverige. I en stor intervju med Nyheter Idag berättar Gen bland annat om att överge feminismen och vänsterideologin, om kritiken mot sin stil och sin generation och om det finns något bra med feminism.

Den 16 oktober laddade Youtubern Jellybean Gen, eller Genevieve Bask som hon egentligen heter, upp videon ”What is really happening in Sweden, Greta?”. Videon handlar om fenomenet Greta Thunberg och hur det står till i Gretas hemland Sverige, som Gen menar har mer akuta problem än klimatförändringar.

– Jag är inte här för att censurera mig själv, jag är inte här för att prata runt ämnet. Det är ganska uppenbart för alla som varit uppmärksamma att våra problem beror på massinvandring, säger Gen bland annat i den engelskspråkiga videon.

Videon blev viral, med över 1,5 miljoner visningar i skrivande stund, och enligt Gen berodde det hela på att videon kom ut vid rätt tidpunkt.

– Videon släpptes några dagar innan det kanadensiska valet, och Greta Thunberg var samtidigt i Kanada. Majoriteten av mina nya tittare var kanadensare. Det var helt rätt tidpunkt, och jag tror det är många, i Sverige och resten av världen, som är väldigt trötta på den här paniken, förklarar Gen för Nyheter Idag.

– Just i Sverige så har vi ju behövt lyssna på detta i typ ett år nu. Och man har blivit utmålad som klimatförnekare och alla möjliga saker för att man inte har köpt paniken eller är trött på vad Greta säger. Men om man har någon kritik så utmålas man som att man hatar barn. Folk är trötta på det helt enkelt.

– Att kanadensare och amerikaner får höra det från en ung svensk tjej, från mig, jag är kanske rätt språkrör för det, skulle jag tro.

Genevieve Bask är 24 år gammal, bor i Norrland och jobbar för närvarande inom restaurangbranschen. Hon har tidigare studerat Miljövetenskap under ett år på Malmö Universitet.

– Det var lite därigenom som jag också började med min Youtube för att jag märkte det här hur ideologiskt betingat allting var på de svenska universiteten.

Har dina studier i miljövetenskap gett dig ett annat perspektiv på exempelvis klimatförändringar?

– Jag är inte intresserad av att prata om sådana frågor. Med mina videos och med just den videon så poängterar jag ju det, att jag vill inte kalla mig själv för någon form av klimatexpert, och jag vill inte hävda att vi inte har riktiga problem med miljön, för det har vi. Jag anser att överkonsumtion är det största problemet.

– Sedan om det är just klimatet som är det största hotet mot jorden, det vet jag inte. Och jag tror inte att det är min plats, det finns ju hur många personer som helst som pratar om detta.

– Jag är mer intresserad av hysterin, att man vill hitta någonting att… ja, det är alltid något som man har panik över. Och just nu så är det klimatet. Och man vill måla upp det så svart och vitt som möjligt.

Vilka andra frågor tycker du liknar klimatet på det sättet?

– Det är ju som feminismen, som det har målats upp, jättejättelänge. Alltså är du inte feminist så är du ond, är du feminist så måste du tro på vissa grejer. Det är väldigt svårt att kalla sig feminist idag på grund av allt annat som man måste köpa.

– Det är precis som med klimatet också, att om man säger att man tror på de här klimatproblemen så måste man också ha panik, och så måste man också köpa alla lösningar som de har, för att man tror på grundidén. Även fast det är ett komplicerat problem, det är verkligen inte svart och vitt. Överhuvudtaget.

När övergav du feminismen?

– Cirka två år sedan.

Varför det?

– Jag var precis rätt sorts tjej för att falla för feminismens lögner. Jag var en bråkig stökunge och lite alternativ och en tomboy (pojkflicka). Jag är den stereotyp som brukar fastna för feminismen och jag köpte feminismen väldigt väldigt hårt under en väldigt lång tid, och sedan insåg jag helt enkelt att det hade varit en lögn.

– Det feminismen målar upp som fakta, det är så mycket som inte stämmer, det här med lönegapet och så vidare. Den här grejen med att helt plötsligt så var alla mina kompisar ”icke-binära” och jag tyckte det var jättekonstigt för jag köper inte det.

– Det började faktisk med att jag kollade upp det här med icke-binära, vad är det som är sanningen med det här, varför har detta blivit så stort. Och så öppnades en hel värld som jag inte hade fått lära mig om, och inte fått ta del av.

– Det var ondskan själv att lyssna på vissa människor som Jordan Peterson, eller David Eberhard, inte alls elaka typer eller onda typer. Men inom feminismen, om man köper den, så får man inte det. Det blir ett väldigt stort svek. Så fort den bubblan hade spräckts så gick det inte för mig att fortsätta köpa resten av ideologin.

Hur gick det med den sociala biten, umgänge och sådant, när du övergav feminismen?

– Det var jättesvårt. Det var delvis därför som jag startade min Youtube, för att hela min världsbild spräcktes ju, det är ju jättestort. Jag ville ju prata om detta, jättemycket, men mina kompisar ville inte lyssna. Jag förlorade två av mina bästa kompisar, för att de tyckte att jag var ond.

– Jag fick ett jättelångt meddelande av en tjejkompis, och då hade vi knappt pratat om politik. Hon visste bara att jag hade röstat SD och jag inte var feminist längre. Så jag fick ett långt meddelande om att vi inte kunde vara kompisar längre, att hon inte kunde ses med en sverigedemokrat och en icke-feminist. Och jag kände att gamla kompisar och bekanta inte ville ha med mig att göra. Och som sagt, ingen ville lyssna. Jag bodde ju i Malmö då, det är ju en väldigt röd stad.

Jag noterar att du använder ordet icke-feminist och inte anti-feminist. Är det någon skillnad på de begreppen?

– Skillnaden är väl att en anti-feminist är en anti-feminist, och att man fokuserar på att var anti, medan en icke-feminist bara inte är feminist, att fokuset inte ligger på det.

Men om vi tänker på feminismen rent historiskt. Nu har ju du brutit med dagens feminism. Men om vi går tillbaka till 70-talet eller tidigare, finns det något bra med den tidigare feminismen?

– Det här är ju något som jag fortfarande funderar över, något jag fortfarande läser om, som jag måste vara väldigt försiktig med mina ord. För att jag vet inte om det är en självklarhet att feminismen har och är en bra rörelse för kvinnor rent fundamentalt på grund av hur den ser på kvinnor och män. Så jag vet inte, det är väl klart att det är feminismen som har gett kvinnor rösträtt och det är bra. Såklart.

– Det är väl själva bilden av kvinnan, som feminismen målar upp, som jag inte köper. Där allting som har med det kvinnliga och föräldraskap att göra, alltså moderskap och att ta hand om hemmet, som att det skulle vara det värsta som finns. Att man ser det som att kvinnor skulle ha varit förtryckta av män, medan det alltid varit män som jobbat och dött till exempel.

När man byter åsikt som du har gjort, finns det inte en risk att man byter ett åsiktspaket mot ett annat? Man är inte feminist, och så blir man nästan automatiskt mot hög invandring, klimatskeptiker och så vidare, att det finns en rad frågor man ganska lätt bara tar till sig?

– Jag tror absolut den risken finns. Jag kände det faktiskt själv, när jag öppnade pandoras box så blev det så mycket samtidigt, och så kände jag mig så himla sviken av feminismen. Då börjar man ju ifrågasätta sig själv väldigt mycket, men sen så får man ju också ta ett steg tillbaka, och faktiskt läsa vidare, och utforska vidare och ha detta i åtanke.

– Det handlar om sunt förnuft och att inte ge efter för ilska och hat bara. För då är man inte logisk, då tänker man inte efter.

Jag kan inte låta bli att tänka på att du fortfarande ser ut som en feminist, om du ursäkter. Du har en ring i näsan, palestinasjal, i tidigare filmer har du blått hår. Är det för att du tycker det är snyggt, eller finns det någon slags ironisk poäng?

– (Skrattar) Nej, jag tycker att det är snyggt. Jag har alltid gillat den alternativa stilen, jag tycker om tatueringar, jag tycker om piercingar, jag tycker om alternativ musik och livsstil och sådär. Sen är min politik helt annorlunda.

– Nu när jag fått så många tittare från USA och Kanada där man är mer konservativ så märker jag att det har ju sin egen effekt att jag har en näsring, och folk som tycker att jag måste ta av mig näsringen för annars ser du ut som en feminist. Jag tycker det är absurt. Jag tycker inte att mitt utseende ska ha någonting att göra med mina åsikter på det sättet.

– Att jag fick så många kommentarer om mitt utseende var oväntat, men för mig signalerar det att jag ska fortsätta. Jag tycker identitetspolitik från alla håll är onödigt. Jag tycker inte man ska utgå från hur en person ser ut. Att jag tycker om den alternativa stilen behöver inte betyda att jag är feminist. Man kan ju alltid utgå från hur en person för sig, men det är en annan sak.

Hur menar du med att föra sig?

– Attityder. Det finns ju skillnader mellan att ha en viss stil och att välja att inte duscha eller bete sig dåligt. Hur man beter sig mot människor och presenterar sig själv.

Efter att ”What is really happening in Sweden, Greta” blev viral har Gen gått över allt mer till engelska i sina Youtub-filmer.

– Jag gick från att ha typ tvåtusen följare, nu har jag cirka 52 000 följare, och en stor majoritet av dem är ju engelsktalande. Då är det mycket mycket rimligt att jag börjar tala på engelska istället för svenska. Men sedan vill jag också fortsätta släppa videos på svenska, intervjuer och sådär, med översättning. Men engelsktalande brukar ju vara ganska dåliga på att kolla på videos med undertext, för de är så vana vid att allt är på deras språk. Här i Sverige är vi vana vid undertexter.

Känner du dig lika bekväm med att tala på engelska som svenska?

– Det gör jag faktiskt. När jag var tonåring bodde jag tre år i USA. Det är därför min engelska låter som den gör. Sen är jag ju millennial så mycket av det jag sett och läst är ju på engelska. Så jag är väldigt van vid språket. Jag tycker det kan vara roligt också, att prata engelska.

Finns det inte en risk med det här? Det är ju klart man hellre vill ha en tjugo gånger större publik, men vad händer med det svenska språket om ni unga går över engelska?

– Jag förstår den oron, och det finns en tendens att prata mycket svengelska bland unga idag, att man känner att det svenska språket inte är tillräckligt. Men jag tror att det egentligen bottnar i att skolan ser ut som den gör idag, och att ungdomar tycker det är ”häftigare” att snacka engelska. Men jag tycker att vi borde bli bättre på att använda det svenska språket, för det mesta finns det ju svenska ord.

Vad tycker du om bilden som finns av millennials, att ni är narcissistiska, skadade av sociala medier, saknar attention span och så vidare, är det här en fördom eller…

– Nej jag tror att den stämmer. Jättemycket. Alltså jag ser ju hur min generation ser ut. Jag kan ju också se mig själv i många av de problemen. Jag tycker absolut att man spenderar alldeles för mycket tid framför skärmen, och spenderar alldeles för mycket tid med att oroa sig över sig själv. Narcissismen tror jag också har en stor del i den höga ångest min generation har, att folk tror att man bryr sig så mycket om en själv, så att därifrån kommer en massa ångest.

