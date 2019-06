Journalist misshandlad av Antifa under antifeministisk demonstration

PORTLAND Den amerikanska journalisten Andy Ngo, som bland annat skrivet för Quillette, har blivit misshandlad av antifa-demonstranter i samband med en demonstration i Portland, Oregon på lördagen.

Under lördagen anordnade den radikala högergruppen Proud Boys en demonstration i Portland i västra USA till stöd för den så kallade ”Him too”-rörelsen som vänder sig mot ”falska våldtäktsanklagelser”.

Him too-rörelsen uppstod till stöd för Brett Kavanaugh, den av president Donald Trump tillsatte domaren i amerikanska högsta domstolen som anklagades för våldtäkt inför sitt godkännande.

Antifa i Portland samlades till en motdemonstration. Våld utbröt och journalisten Andy Ngo, som skrivit flera artiklar som är kritiska till Antifa, blev igenkänd och misshandlad.

Överfallet fångades på film av den lokala journalisten Jim Ryan, som bevakade demonstrationen för The Oregonian.

First skirmish I’ve seen. Didn’t see how this started, but @MrAndyNgo got roughed up. pic.twitter.com/hDkfQchRhG

— Jim Ryan (@Jimryan015) June 29, 2019