KD Malmö: Nej till särbehandling av ensamkommande

Sverige har en integrationsskuld efter många års stor asylinvandring. Att i det läget dela ut permanenta uppehållstillstånd till en grupp ensamkommande som saknar asylskäl kommer att leda till ökade slitningar i samhället och är något Sverige inte har resurser för, skriver Sammy Sjöblad och Anna Brosell, KD Malmö.

Vi säger nej till 9 000 permanenta uppehållstånd till en grupp utan skyddsskäl. Denna gång är det lokalpolitiker (Örebro) från vårt eget parti som vill dela ut permanenta uppehållstillstånd till en grupp som saknar skyddsskäl.

Det pågår just nu en diskussion gällande migrationspolitiken i Sverige där det mesta lutar åt att vi ska få en minskad och mer kontrollerbar invandring. Debattörerna är rädda att skuggsamhällen ska växa fram med många papperslösa om denna grupp inte får permanenta uppehållstillstånd.

Man saknar självinsikt när man signalerar ”stannar ni tillräckligt länge så kan man få permanent uppehållstillstånd”. Vad det leder till? Varför ska just denna gruppen få stanna i Sverige och inte någon annan?

Det är en väldigt farlig väg att gå in på om man ska börja särskilja grupper och godtyckligt dela ut uppehållstillstånd.

Kristdemokraterna på riksnivå har tydligt tagit ställning i frågan, som innebär att någon amnesti inte är aktuell.

Debattörerna använder argument om att just denna gruppen behövs och att de på grund av sin kulturella bakgrund är perfekta för att jobba under Coronakrisen.

Det låter på debattörerna som att Sverige har en enorm arbetskraftsbrist när sanningen är att vi går in i en kris där experterna talar om ”högsta arbetslösheten på flera decennier”.

Konsekvensen av tidigare förd arbetsmarknads-, invandrings- och integrationspolitik gör att Sveriges erbjudande till majoriteten i denna grupp är ett skattefinansierat utanförskap. Varför vill ni bygga ut utanförskapet och skattekostnaderna?

Gymnasielagen är en ovärdig lag som varit starkt kritiserad från flera remissinstanser där bland andra lagrådet använde formuleringen ” Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftningen kan utformas”.

Sverige har varit ett land som byggde på grundfundamenten likhet inför lagen och rättvisa. Politiker bör ha det i åtanke innan man vill ge positiv särbehandling för vissa grupper och några ställs utanför.

Migrationspolitiken har varit katastrofalt dålig både för svenskarna och många invandrare som växer upp i ett utanförskap skapade av politiker.

Vi klarar inte av integrationsskulden som vi redan har idag, med ert förslag så ökar vi den bara mer. Vi ser en välfärd som är extremt belastad, skolan, vården, polisen och en skenande arbetslöshet.

Det är inte utanförskapet vi ska bygga ut, det är välfärden.

Om debattörerna Sammy Sjöblad Styrelseledamot Kristdemokraterna Malmö

Anna Brosell medlem Kristdemokraterna Malmö