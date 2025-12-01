Klarna utvecklar sin tjänst ytterligare: Nu blir Apple Pay integrerat

Klarna fortsätter att vara en betaltjänst som ligger i framkant och som utvecklas hela tiden, med nya funktioner och möjligheter för kunderna. Den senaste nyheten innebär att Apple Pay nu integreras i Klarnas betaltjänst och att kunder därmed kan betala direkt med Apple Pay i sin smartphone eller andra mobila enheter från Apple.

Klarna har haft den uttalade målsättningen att göra det enklare för kunderna att betala med tjänsten, och nu verkar man ha riktat in sig på den stora del av befolkningen som använder en iPhone eller iPad.

Senaste nytt är nämligen att Klarna har gjort det möjligt att använda Apple Pay när man ska betala med Klarna, antingen direkt via appen eller när man väljer Klarna som betalningsalternativ på en hemsida. Det går dessutom att använda Apple Pay via appen om man betalar i en butik.

Förhoppningen är att göra det mer transparent och flexibelt för Apple-användare att använda Klarna. Denna förändring gäller för alla kunder i Spanien, Danmark och Sverige. Sedan tidigare har samma förändring skett på andra marknader, närmare bestämt i Storbritannien, Kanada och USA. Dessutom finns planer på att lansera samma alternativ i Frankrike inom några veckor.

Som en del av tjänsten erbjuder Klarna också möjligheten för kunderna att dela upp betalningen i upp till tre olika installationer, över tre månader. Det går också att skjuta upp betalningen i 30 dagar. Detta är alternativ som finns utan räntekostnad och som har varit en del av Klarnas tjänst sedan tidigare. Detta gäller alltså även för betalningar med Apple Pay via Klarna.

Hur används Klarna för betalningar idag?

Klarna är ett i grunden svenskt företag, men som nu opererar på stora delar av den globala betalmarknaden. Då det är en betaltjänst som fungerar som ett kreditföretag finns det områden där Klarna inte kan användas, eftersom det exempelvis inte är tillåtet med betalningar med faktura på spelmarknaden i Sverige.

Däremot kan man teoretiskt sett använda Klarna för betalningar på utländska casinon, sådana som inte har BankID och inte riktar sig endast till svenska spelare. Om det låter intressant finns det flera val för 2025 på gameshub.com där man kan hitta bra casinon som tillåter Klarna eller andra betaltjänster som inte är tillåtna i Sverige.

Men vad gäller betalningar via Klarna i Sverige används det i stor utsträckning inom e-handel. Då får kunden alltid alternativet att själv välja hur betalningen ska gå till. Det går att betala direkt, det går att dela upp betalningen på flera tillfällen och det går att skjuta upp betalningen i 30 dagar. Då kommer det skapas en faktura som ligger på Klarna-kontot, som man själv kan logga in för att se på sitt konto.

När man gör direkta betalningar med Klarna får man möjlighet att använda exempelvis Swish, men integreringen av Apple Pay gör nu att även denna smarta tjänst kommer att kunna användas för att göra betalningen. Med det sagt kan man fortfarande välja att betala senare om man föredrar det, eftersom det är själva grundbulten i den betaltjänst som Klarna erbjuder.

Efter börsnotering och svag aktiekurs: Klarna visar upp bättre siffror

Som företag går Klarna väldigt starkt och expansionen till fler internationella länder har gjort att företaget kunnat bryta ny mark. Så sent som i september 2025 blev man börsnoterade och tog sig in på New York-börsen med ett värde på 40 dollar per aktie. Det ger ett totalvärde på över 140 miljarder kronor för företaget Klarna.

Klarna Group, som det börsnoterade företaget heter, har däremot sjunkit ordentligt i värde sedan sin börsnotering. Nu är värdet nere på drygt 29 amerikanska dollar per aktie, efter att man som mest varit uppe på runt 45 amerikanska dollar per aktie.

Men med det sagt fortsätter Klarna Group att visa upp imponerande siffror när det gäller sin egen tillväxt, där man visat upp en 26-procentig ökning i vinst under det tredje kvartalet. 903 miljoner amerikanska dollar ligger kvartalsvinsten på för Klarna Group. Detta samtidigt som omsättningen ökat med 23% under samma period, till 32,7 miljarder dollar under kvartalet.

Bara på den amerikanska marknaden har Klarna Group nu skördat stora framgångar vad gäller intäkter, vilket kan vara en följd av att man valde att notera sig själva på New York-börsen. Det gör att man är en naturlig del av den amerikanska marknaden. Det visar också omsättningsökningen med 43% och det faktum att vinsten ökade med 51% under det tredje kvartalet.

Med allt det här sagt ska sägas att Citigroup nu har sänkt sin riktkurs för Klarna från 58 dollar till 45 dollar . Det är alltså den nivå som man förväntar sig att aktievärdet för Klarna Group kommer att hamna på, och det man därmed kommer att kunna handla aktierna för i framtiden.

Även om det är en sänkning upprepar Citigroup köp, det vill säga att man ser det som bra köpläge i Klarna Group nu när man är nere på lägre nivåer. Det ska sägas att detta bara kommer från Citigroup och inte är något som man kan ta med säkerhet. Det gäller alltid att göra sin egen analys om man ska handla med aktier.