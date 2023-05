Mångfaldschef tvingas lämna Uber – höll i ”kalla mig inte Karen”-panel

Bo Young Lee, chef för mångfalds- och inklusivitetsfrågor på Uber, tvingas nu lämna taxijätten på obestämd tid. Detta efter att ha hållit i en paneldiskussion med titeln ”Kalla mig inte Karen”, vilket ska ha väckt ont blod hos flera anställda.

Evenemanget i fråga gick av stapeln i april och var ett led i en serie tillställningar anordnade av företaget under namnet ”Moving Forward”, som startade 2020 i kölvattnet av BLM-protesterna, enligt New York Times.

Enligt en läckt skärmdump från inbjudan lovade man ”en öppen och ärlig konversation om ras” med en paneldiskussion innehållande vita kvinnor inom Uber och Uber Eats.

Lee, en kvinna med asiatiskt påbrå, modererade konversationen.

”Vi kommer att gå igenom spektrumet av den amerikanska vita kvinnans erfarenhet från några av våra kvinnliga kollegor, i synnerhet hur de navigerar kring ’Karen’-personan”, stod det i inbjudan till paneldiskussionen.

Tillställningen uppges emellertid ha förargat flera av Ubers icke-vita medarbetare. Och för att låta Bo Young Lee bemöta kritiken anordnades därför ett möte den 17 maj där anställda fick chansen att ställa frågor och komma med invändningar om paneldiskussionen.

Mötet rapporteras emellertid ha varit mer av en uppläxning och enligt deltagare ska Lee ha duckat frågor om hur företaget ska förhindra ”tondöva, kränkande och stötande” konversationer i framtiden, rapporterar New York Times.

Missnöjet vädrades också i företagets interna diskussionsforum där flera uppgav att de var besvikna med mötet.

Den 18 maj meddelade sedan Uber att Bo Young Lee ombetts lämna bolaget på obestämd tid tills ytterligare beslut tagits om hennes framtid.

På måndagen bekräftade taxibolaget för New York Post att Lee fortfarande är avstängd. De kunde dock inte svara på hur lång tid det skulle ta innan ett beslut om hennes vara eller icke-vara på företaget har fattats.

På företagets interna diskussionsforum var det flera som bejublade Lees avstängning.

Twitteranvändaren Richard Hanania har lagt upp flera skärmdumpar från inbjudan till evenemanget och den efterföljande diskussionen på företagets diskussionsforum i programmet Slack.

EXCLUSIVE: Uber has put its chief DEI officer Bo Young Lee on a leave of absence after a series of complaints.

This was after a DEI session called Moving Forward: Don't Call Me Karen

An employee organization called "Black at Uber" is celebrating. pic.twitter.com/quInf8FPtg

— Richard Hanania (@RichardHanania) May 21, 2023