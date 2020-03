Marita Ulvskog delade fejkad Trump-satir

Den socialdemokratiska före detta topp-politikern Marita Ulvskog har trampat i klaveret. På söndagen delade Ulvskog nämligen en tweet från ett twitterkonto som parodierar USA:s president Donald Trump.

”Meddelande från en av världens mäktigaste politiker i ett skarpt läge…” skriver Ulvskog och delar en tweet där Trump-parodin klagar på att franska forskare publicerar sig på franska, och kräver att de ska publicera sig på engelska.

Meddelande från världens mäktigaste politiker i ett skarpt läge…..#svpol https://t.co/F3V0jQQetx — Marita Ulvskog (@maritaulvskog) March 22, 2020

Det framgår emellertid tydligt att kontot i fråga är ett parodi-konto, bland annat står det i twitternamnet.

För den som sedan går in på kontots sida så står det ”45th Parody of the United States of America” på beskrivningen av kontot.

Flera twitteranvändare påpekar för Ulvskog att den riktiga Donald Trump inte står bakom kontot.

Fejkkonto — Daniel Wiklander (@DanielWiklander) March 22, 2020

Du borde kanske överväga att ta bort eftersom det rör sig om ett parodikonto. Ibland blir det fel. — Roger större än Expressen o Aftonbladet Sahlström (@ROGSAHL) March 23, 2020

Marita- ditt internetkörkort är härmed indragen i minst 3 månader. MVH — VAHASTU. MVH (@Vahastu) March 22, 2020

Det är tråkigt när föraktet mot sin motståndare gör att man inte identifierar ett parodikonto. Men vi gör alla misstag. — Kenny Ekborg (@KennyEkborg) March 22, 2020

Men snälla Marita!!

Du borde verkligen ägna dig åt källkritik innan du går lös på Twitter😆😂

Detta är ETT PARODIKONTO! Är engelskan så bristfällig att du missade den delen?? — Christina Even (@evens_evens5) March 22, 2020