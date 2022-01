Mathiasson: Det här är korruptionen som hotar valet

Tidigare regeringsanställda arbetar numera för Google och Facebook med uppdrag att strypa den politiska debatten inför valet. Staten och kapitalet sitter i samma båt, menar Nyheter Idags krönikör Robert Mathiasson.

Google ska tillsammans med svenska staten styra upp vilken information det svenska folket ska ta del av valåret 2022. Det var beskedet från Google Sveriges samhällspolitiska chef Sara Övreby vid ett seminarium under Folk och försvars årliga konferens i Sälen häromveckan.

Utöver rena olagligheter – som hot och förtal – och det som strider mot Googles egna riktlinjer, ska Google även ingripa mot sådant som enligt Övreby ligger i ”gränszonen”. Med andra ord information som trots att den inte bryter mot lagar och regler anses ”olämplig” av Googles granskare. Googles algoritmer, berättade Övreby, ska lyfta fram ”betrodd information”, det vill säga myndighetsinformation.

Det hela ska göras tillsammans med den nystartade Myndigheten för psykologiskt försvar. Och på seminariet flankerades Sara Övreby av statliga Sveriges Radios vd Cilla Benkö, som även hon försäkrade vikten av att rycka upp sig när det gäller vilken information som kan vara skadlig för undersåtarna att ta del utav.

Att höga företrädare för världens mäktigaste Techjätte och den statliga radion ger detta besked borde få det att krypa i ryggraden på varje demokratiskt sinnad människa.

Som vår tids Satan – denna ogripbara ondska som tycks lura överallt för att locka undersåtarna i fördärvet – fungerar begreppet ”konspirationsteorier”. Detta gummibegrepp som blivit ett enkelt sätt för makthavare att avfärda varje påstående om att hela sanningen inte kommer fram, att det kan finnas dolda motiv och intressen bakom olika beslut eller handlingar eller att makthavare arbetar för att i efterhand mörklägga saker som kan skada dem själva.

Vem kan förneka att det cirkulerar en mängd minst sagt udda teorier om olika former av sammansvärjningar och dolda ”sanningar”. Men lika lite kan det förnekas att historien kryllar av kända ”konspirationsteorier” som visat sig vara mer eller mindre sanna, och ibland har verkligheten rent av överträffat teorin. Ta bara Edward Snowdens och Wikileaks avslöjanden om massövervakning, politiskt mygel och allvarliga krigsbrott. Hur mycket av dessa konspirationer hade framkommit om endast myndighetsgodkänd information anses okej?

Nu är Snowden driven i landsflykt och Julian Assange sitter sedan ett årtionde i husarrest. Och under detta decennium har anklagelsen om att vara ”konspirationsteoretiker” blivit det effektivaste vapnet för att förpassa obekväma kritiker till den politiska frysboxen.

Att det finns all anledning att misstänka makten – vems intressen som egentligen styr och vem som egentligen representerar vad – är en sån som Sara Övreby själv ett lysande exempel på.

Innan hon blev samhällspolitisk chef på Google arbetade Övreby som presschef åt den moderata ministern Lena Adelsohn Liljeroth. Även Facebook Sveriges samhällspolitiske chef Janne Elvelid var tidigare tjänsteman under Reinfeldtregeringen. Elvelid arbetade på regeringskansliet med digitaliseringsfrågor. Det var under denna tid som synnerligen förmånliga avtal slöts med Techjättarna för att dessa skulle etablera serverhallar i Sverige. Facebook fick till exempel över 100 miljoner kronor i etableringsstöd för att förlägga sina servrar på svensk mark.

Annie Lööf som undertecknade avtalet i egenskap av näringsminister gav med andra ord över 100 miljoner av de svenska skattebetalarnas pengar till ett av världens rikaste företag. Och den som var ansvarig för digitaliseringsfrågor kunde sedan kliva rätt över och börja jobba för samma Facebook.

Att det blev regeringsskifte gjorde ingen skillnad. För några år senare sänktes elskatten för Techjättarna med 97 procent. Och i fjol slog dessa elrabatter för världens rikaste företag rekord, allt medan vanligt folk dignar under skenande elpriser. Och så sent som förra sommaren bjöd regeringen Löfven in både Sara Övreby och Janne Elvelid i egenskap av representanter för Google och Facebook till att diskutera ”demokratin på internet”.

Resultatet av dessa samtal är det vi såg på Folk och försvar. Nu ska staten och kapitalet sittandes i samma båt ta sitt ansvar för att undersåtarna endast ska förses med lämplig information så att de inte får för sig att göra något dumt när de väl släpps fram till valurnorna 11 september.

