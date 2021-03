Moderaterna största partiet i Aftonbladet/Demoskop

SVERIGE Ulf Kristersson ligger bra till för att bli Sveriges nästa statsminister.

I Aftonbladet/Demoskops senaste väljarbarometer ökar M till 24,5 procent och blir marginellt större än S.

Aftonbladets politiska kommentator Lena Mellin påpekar att M har en långsiktigt uppåtgående trend medan det motsatta gäller Stefan Löfvens parti, som inte längre tycks gynnas av pandemin.

Om det vore val i dag skulle troligen Ulf Kristersson bli statsminister, menar Mellin. Högerpartierna KD, M och SD får tillsammans stöd av 48,6 procent i den nya mätningen.

Samtidigt hamnar både L och MP under riksdagsspärren. Det betyder att Löfvens regeringsunderlag begränsar sig till hans eget parti och C – som inte vill samarbeta med V. S och C får tillsammans stöd av 34,1 procent.

”Löfvens regeringsunderlag ser med andra ord för närvarande mycket svagt ut”, skriver Mellin.

”Bättre ser det alltså ut för Ulf Kristersson – förutsatt att Moderaterna och Sverigedemokraterna hittar ett sätt att samarbeta på.”