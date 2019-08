Moderaternas haveri om Bali och Bildt

STOCKHOLM Moderaternas partiledning väljer att straffa Hanif Bali. Men frågan är om Carl Bildt – som Bali kritiserade hårt – höll partiet informerat när han träffade Irans utrikesminister Zarif. Om Bildt träffat Zarif utan att informera partiet i förväg är det Bildt som skadat M. Och har man trots det straffat Bali är det ett riktigt haveri, skriver Nyheter Idags redaktionschef Pelle Zackrisson.

Vet du vem Hans Wallmark är? Chansen är stor att du inte gör det. Wallmark är före detta kommunalråd i skånska Ängelholm, riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson för Moderaterna.

När Carl Bildt passar på att träffa den iranska diktaturens utrikesminister Javad Zarif i samband med dennes besök till Sverige gör han det sannolikt inte som representant för Moderaterna, det är Wallmarks uppdrag att föra M:s talan i utrikespolitiska frågor.

Had meeting with Iran FM @JZarif. Emphasis was on possible ways back to full respect for the Iran nuclear agreement by everyone as well as on the importance of respect for international law in terms of maritime security. https://t.co/R6mIwY7JCL — Carl Bildt (@carlbildt) August 20, 2019

Nyheter Idag har ställt frågan på Twitter till Bildt på vems uppdrag han träffade Zarif.

Det är oklart om Moderaternas partiledning informerats av Bildt innan han stämde träff med Zarif. Nyheter Idag har kontaktat Moderaterna via mejl och frågat om partiledningen kände till Bildts möte med Zarif. Nyheter Idag har inte fått något svar.

Det är Bali som näpsats av partiet efter att han på Twitter sågat Bildts fraterniserande med den iranska diktaturen. Det är själva kritiken som gör att Moderaterna kallar till krismöte med 70 medlemmar, och beslutar att ta alla uppdrag i riksdagen från Bali som numera enbart har sitt riksdagsmandat kvar. Riksdagsmandatet är personligt och det kan inte partiet ta ifrån honom. Bali har dessutom bett Bildt om ursäkt. För vadå, kan man ju undra.

Men frågan är om det är Bali eller Bildt som agerat skadligt mot Moderaterna?

Studerar man vad andra moderater skriver om besöket från den iranska diktaturen är de flesta närmare Hanif Bali än Carl Bildt i synen på diktaturens besök.

På onsdagskvällen, efter att Bali blivit av med sina uppdrag, twittrar rättspolitiske talespersonen Johan Forsell:

”Svårt att se någonting gott alls komma ut av det här besöket. Tvärtom faktiskt.”

”Javad Zarif försvarade också Irans hårda homosexlagar och slöjtvånget för kvinnor.” Svårt att se någonting gott alls komma ut av det här besöket. Tvärtom faktiskt. https://t.co/fsywAwfmM1 — Johan Forssell (@JohanForssell) August 21, 2019

Oavsett hur Moderaterna hade velat agera i frågan – om man hade valt en tuff linje mot Iran eller en linje mer lik Margot Wallströms – begränsas valmöjligheterna av Carl Bildt som ser ut att ha agerat frifräsare.

Att kritisera Margot Wallström för undfallenhet mot den brutala diktaturen i Iran försvåras lindrigt sagt av att Carl Bildt valsar in på arenan, träffar Zarif och dessutom retweetar Irans officiella nyhetsbyrås bild från mötet:

”Had meeting with Iran FM Javad Zarif. Emphasis was on possible ways back to full respect for the Iran nuclear agreement by everyone as well as on the importance of respect for international law in terms of maritime security.”

Moderaternas partiledning tar inte Bildt i örat för att han lajvat diplomat med en företrädare för en hårdnackad diktatur. Det får passera.

Men när Hanif Bali kritiserar Bildt, och gör det i hårda ordalag, då går Ulf Kristersson ut och meddelar i Aftonbladet att det hela är ”oacceptabelt”.

Ridå.

Det hela kokar egentligen ner till en sak. Har Bildt träffat Zarif på egen hand, utan att det är sanktionerat av Moderaternas partiledning, då hade han i en rimlig värld inte varit fredad från hård kritik, även från moderater.

Moderaternas partiledning behöver svara på ett par frågor om Carl Bildts möte med Irans utrikesminister.

1. Vad visste partiledningen om Carl Bildts möte med Zarif innan?

2. Har Carl Bildt redovisat mötet för Moderaterna efteråt?

3. Kan man som medlem i Moderaterna boka möten på egen hand och träffa företrädare för diktaturer?

Till sist några ord om medias roll i drevet mot Bali.

Har en enda fråga ställts till Carl Bildt om hans möte? Eller är lusten att sänka Hanif Bali större?

I statliga SVT konstateras att Bali är ”mycket besvärlig” för Moderaterna. Att det som besvärar skulle kunna vara en diplomatlajvande Carl Bildt som blandar sig i saker han inte har med att göra, den tanken tycks inte föresväva SVT.