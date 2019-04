Muslimsk organisation misstänks för självmordsbomberna mot kristna på Sri Lanka: ”Främjar religiöst hat”

SRI LANKA Minst 290 människor har dött i självmordsattackerna mot kyrkor och hotell i Sri Lanka på påskdagen. Nu riktas myndigheternas misstankar mot en muslimsk radikal organisation kallad National Thowheeth Jama’ath, uppger New York Times. – Dess mål är att sprida global jihad till Sri Lanka och att skapa hat, rädsla, skräck och splittring i samhället, säger forskaren Ann Speckard till New York Times. 24 personer ur den muslimska minoritetsbefolkningen har frihetsberövats.

Åtta explosioner, i katolska kyrkor och i exklusiva hotell, utlöstes på påskdagen i Sri Lanka, ett land med en buddistisk majoritetsbefolkning men med både en kristen och en muslimsk minoritet.

Åtminstone sju av explosionerna utlöstes av självmordsbombare rapporterar AP.

Ingen organisation har tagit på sig attackerna men myndigheternas misstankar har riktats mot en muslimsk radikal organisation vid namn National Thowheeth Jama’ath, NTJ, som enligt lokala myndigheter sprider jihadisk terrorpropaganda uppger New York Times.

24 personer har frihetsberövats i samband med utredningen av terrorattackerna. Enligt nyhetsbyrån PTI är de frihetsberövade från den muslimska minoritetsgruppen i Sri Lanka.

Tio dagar innan attackerna skickade landets rikspolischef ut en varning om att National Thowheeth Jama’ath planerade attacker mot ”framstående” kyrkor.

Premiärminister Ranil Wickremesinghe uppgav på söndagen att han inte informerats och att det nu behövdes utredas varför ”adekvata åtgärder inte hade tagits”.

Tidigare har NTJ stannat vid att vandalisera Buddhastatyer enligt New York Times.

Professor Anne Speckhard är forskare och chef för International Center for the Study of Violent Extremism vid Georgetown University i Washington DC, USA.

– NTJ:s mål är inte att göra uppror.Dess mål är att sprida global jihad till Sri Lanka och att skapa hat, rädsla, skräck och splittring i samhället, säger hon till New York Times och fortsätter:

– Det handlar inte om en separatistisk rörelse. Det handlar om religion och att straffa.

Tidigare har Sri Lanka plågats svårt av inre stridigheter och terrorism från de tamilska tigrarna, en gruppering där de flesta är hinduer. Men Anne Speckhard tror inte att det här är ett dåd som tamilska tigrarna ligger bakom. I stället tror hon på muslimsk terrorism.

– De här attackerna framstår som mycket annorlunda (än det vi sett från tamilska tigrarna) och ser ut som något som kommer direkt från IS, Al Qaida, den globala våldsamma jihadistiska listan av strategier då det här är attacker som främjar religiöst hat genom att attackera flera kyrkor på en religiös helgdag, säger Speckhard.

Easter attacks in Sri Lanka that doesn’t seem like Tamil Tigers more like isis or aq? Horrific. Was just there and I hear our hotel was Alaa I targeted. Anywhere safe these days? Sri Lanka explosions: 160 killed as churches and hotels targeted https://t.co/8840e2hnm6

— Anne Speckhard (@AnneSpeckhard) April 22, 2019