Nyhetsbyrån AP: ”Svarta har stora kulturella likheter”

USA Den amerikanska nyhetsbyrån Associated Press, AP, har beslutat om nya rutiner för hur man skriver om vita och svarta människor. Hädanefter ska svart skrivas med stor bokstav, ”Black”, medan vit ska skrivas med liten bokstav, ”white”.

För en månad sedan meddelade AP att man skulle skriva svart med stor begynnelsebokstav i de fall där det handlar om svarta människor och inte själva färgen.

Detta för att ”förmedla en grundläggande och delad känsla av historia, identitet och gemenskap bland människor som identifierar sig som svarta, inklusive de i den afrikanska diasporan och i Afrika”.

Nu har nyhetsbyrån även kommit fram till att man ska fortsätta skriva vit med liten begynnelsebokstav. I sin motivering förklarar John Daniszewski på AP varför man väljer att behandla vita och svarta människor olika:

”Framför allt har svarta människor stora historiska och kulturella likheter, även om de är från olika delar av världen och även om de nu bor i olika delar av världen. Det inkluderar den delade erfarenheten av diskriminering som enbart baseras på ens hudfärg.

Det finns, i nuläget, mindre stöd för att skriva vit med stor begynnelsebokstav. Vita människor delar generellt inte samma historia och kultur, eller erfarenheten av att bli diskriminerade mot på grund av hudfärg.”

Dessutom, fortsätter Daniszewski, skriver vit makt-anhängare (”white supremacists”) vit med stor bokstav. Om AP skulle göra detsamma riskerar det att ge legitimitet till sådana människors åsikter.

Komikern Aron Flam är en av de i Sverige som har reagerat på beslutet. Han kallar det ren och skär rasism:

This is racism. Pure and simple. No difference whatsoever. pic.twitter.com/RBac8pRFtp

— Aron Flam 🙏🏻😎🙏🏿 (@AronFlam) July 22, 2020