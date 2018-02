”Peoplekind” istället för ”mankind” – Trudeaus politiskt korrekta nyspråk hånas

KANADA Den kanadensiske premiärministern Justin Trudeau är i framkant när det kommer till att förändra språket för att passa in i vår normkritiska tid. Nu föreslår han att ordet ”mankind” byts ut mot ”peoplekind”.

Det var under en allmän frågestund i Edmonton i Kanada som Trudeau till synes myntade ett nytt ord – ”peoplekind”. Detta tycker han bör användas istället för ”mankind” (mänskligheten) då det senare exkluderar kvinnor.

Under utfrågningen ställde sig en kvinna upp och inledde sin fråga med budskapet att moderskärlek är den kärlek som kommer att förändra framtiden för mänskligheten, ”mankind”. Trudeau, en stolt feminist enligt sin talesperson, viftade då med händerna, avbröt kvinnan och sade: ”Vi föredrar att säga ‘peoplekind’, inte nödvändigtvis ‘mankind’. Det är mer inkluderande.”

Publiken jublade och applåderade, rapporterar BBC. Men på sociala medier har reaktionerna inte varit riktigt lika hyllande. Trudeau har exempelvis blivit anklagad för att vara en dålig feminist som mansplainar.

Men framför allt har han hånats av mer konservativa profiler för sitt politiskt korrekta utspel.

Justin Trudeau lands on the moon: “That’s one small step for people, one giant leap for #peoplekind .” — J.J. McCullough (@JJ_McCullough) 5 februari 2018

I can only assume that Justin Trudeau, when exhausted, lets out a breathy ”Oh, people.” #peoplekind

En av de som har reagerat i Sverige är Alexander Bard.

The story that reveales what a pretentious, opportunistic twat Canadian PM Justin Trudeau has become. The hashtag to spread is from his own ridiculous vocabulary: #peoplekind. You have all heard of Trudeau’s #mansplaining attitude already. https://t.co/JPPvB1Dsv2 — Alexander Bard (@Bardissimo) 7 februari 2018