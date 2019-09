Pewdiepie drar tillbaka donation till antirasistisk organisation

Memer

Internetkultur bygger ofta på memer, som är bilder och begrepp som sprids bortom sitt ursprungliga sammanhang.

"Hitler did nothing wrong": När läsken Mountain Dew utlyste en namntävling på internet för sin nya smak kapades tävlingen av användare från det beryktade forumet 4-chan, som röstade fram förslag som "Diabeetus" och "Grannies Squirt". Vann gjorde namnförslaget "Hitler did nothing wrong".

"Subscribe to Pewdiepie": När den indiska kanalen T-Series, som publicerar musikvideos, gick om Pewdiepie i antal prenumeranter på Youtube i början av 2019 spred sig kampanjen "Subscribe to Pewdiepie" bland fansen tills det blev ett internetfenomen.

Efter Cristchurch-massakern, där mördaren som livesände dådet sa åt tittarna att "Subscribe to Pewdiepie" förklarade Kjellberg kampanjen för avslutad.