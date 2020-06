Polischefen om BLM-demonstrationen: ”Vi står på demonstranternas sida”

GÖTEBORG Inför Black lives matter-demonstrationen på söndag i Göteborg har en av arrangörerna bland annat föreslagit skyltar med budskapet ”Poliser ska hållas till svars” och ”White silence is violence”. En annan demonstrant funderar kring att ta med sig en ACAB-skylt. Samtidigt har polisens kommenderingschef Teodor Smedius i ett pressmeddelande uttryckt förståelse för demonstranternas budskap.

Black lives matter-demonstrationen i Göteborg hålls på söndag på området Heden klockan 14.00. Arrangörerna har fått tillstånd av polisen för en demonstration med max 50 deltagare. Men i Facebookeventet för demonstrationen har över 10 000 personer meddelat att man kommer delta eller är intresserade av att delta i demonstrationen.

I ett pressmeddelande skriver arrangörerna att man fått nog av den ”institutionaliserade rasismen”.

”Vi har fått nog av kriminaliseringen av våra kroppar och maktmissbruket som utövas mot svarta i Sverige”, skriver man och fortsätter:

”För att vi kräver en verklig förändring samlas vi på söndag i en gemensam manifestation för svarta människor rätt till att leva sina liv utan rädsla för att den strukturella rasismen ska utplåna vår existens.”

En av arrangörerna har gjort ett inlägg i Facebookeventet där hon föreslår olika skyltar. Bland annat ”White silence is violence” – samma skylt som den kvinnliga knäböjande polisen i Stockholm höll upp – och ”Poliser ska hållas till svars”. En annan demonstrant har tankar om att ta med sig en skylt med budskapet ACAB – All cops are bastards.

Tidigare har polisens kommenderingschef Teodor Smedius i ett pressmeddelande låtit meddela att Polismyndigheten har förståelse för demonstranternas budskap.

– Vi inom polisen har största förståelse för demonstranternas budskap. För oss är det en självklarhet att alla har lika värde och att alla människor ska behandlas med värdighet och respekt, oavsett hudfärg, religion eller könsidentitet, säger Smedius enligt pressmeddelandet.

Teodor Smedius är öppen med att hans kollegor får vara beredda på och acceptera att bli trakasserade.

– Jag vill att våra poliser som jobbar i kommenderingen ska ha ett tålamod av guld den här dagen, även om de kanske kommer att få ta emot tråkiga kommentarer från demonstranter som vill likställa svensk polis med amerikansk, säger han och fortsätter:

– Jag vill att vi ska visa att vi står på demonstranternas sida så länge de följer de lagar vi har att värna.

Nyheter Idag ringde på lördagen upp polisens pressavdelning i region Väst för att bringa klarhet i Smedius uttalanden.

”Jag vill att vi ska visa att vi står på demonstranternas sida så länge de följer de lagar vi har att värna”, sa kommenderingschefen Teodor Smedius i ett pressmeddelande. Ska polisen ta ställning i en politisk fråga?

– Nej. Absolut inte, säger presstalespersonen Christer Fuxborg med eftertryck och fortsätter:

– Vi är där för att värna det fria ordet. Vi tar ingen ställning. Folk ska få utnyttja sina demokratiska rättigheter att uttrycka sig. Det är det enda ställningstagande vi gör.

Kommer ni se till att inte fler än 50 personer samlas?

– Vi kommer att tala om för arrangören att om det blir fler får de ta sitt ansvar och avbryta. Sedan har vi det yttersta ansvaret.

Hur gör ni konkret om fler samlas?

– Vi har ingen kristallkula. Jag vet att arrangörerna är medvetna om riskerna. Heden är ganska stor. Sedan hoppas jag att de tar hänsyn till andra kategorier. Som de som jobbar inom vård, omsorg, våra äldre och så vidare. För det här kan bli följder.

Om det här leder till att corona sprids och ytterligare människor dör i covid-19, vad har Göteborgspolisen för ansvar för de dödsfallen. Ni gav ju dem rätt att demonstrera?

– Det är ju en högst hypotetisk fråga. Alla har ett ansvar. Även du som privatperson. Det är ett jättestort ansvar på arrangören. Vi har haft samtal med dem. Det här ska ske med värdighet kan jag tycka. Vi ska inte ställa till bekymmer för andra yrkeskategorier som. Det vore förfärligt om en sådan här händelse orsakar till att vi får en topp (av covid-19) om några veckor.