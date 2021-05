Punklegendar: Punken hade inte hänt idag på grund av politisk korrekthet

Punklegendaren Glenn Danzig, som slog igenom som sångare i bandet Misfits på 80-talet, säger i en intervju med Rolling Stone att punk-explosionen inte hade kunnat ske i dag på grund av politisk korrekthet och ”cancel culture”.

Danzig har på senare år börjat regissera film, och intervjuas med anledning av hans kommande skräckfilm ”Death Rider in the House of Vampires”, men på slutet kommer intervjun in på hans bakgrund som punksångare.

– Det var något annat. Jag tror inte folk någonsin kommer få se något liknande igen. Det kommer inte komma några nya band av det slaget. Nu skulle de omedelbart bli stoppade.

När intervjuaren frågar vad Danzig menar fortsätter han:

– Folk förstår inte, eftersom allt är sådan cancel-culture, woke bullshit nu för tiden, men du skulle aldrig kunna ha punkexplosionen idag, på grund av cancel culture och woke bullshit. Du kan aldrig ha det. Det skulle aldrig hända.

– Vi har tur att det hände när det hände, för det kommer aldrig hända igen. Du kommer aldrig ha några sådana band någonsin igen. Allt är så nervöst och PK.