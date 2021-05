Raskravet från Chicagos borgmästare: Vill bara intervjuas av ”färgade” journalister

USA Chicagos demokratiske borgmästare Lori Lightfoot meddelar att hon bara kommer att ställa upp på intervjuer med icke-vita journalister. Detta för att belysa bristen på mångfald inom journalistkåren. Uttalandet möts av massiv kritik på Twitter.

Efter snart två år vid stadens högsta offentliga ämbete ställer Chicagos borgmästare Lori Lightfoot (D) ett annorlunda krav till pressen.

Till tvåårsjubiléet meddelar borgmästaren att hon bara kommer att ställa upp på enskilda intervjuer med ”färgade”, det vill säga icke-vita, journalister, rapporterar CNN. Detta för att uppmärksamma bristen på mångfald som enligt henne existerar inom journalistkåren.

Mer om detta förklarade hon i en serie tweets på onsdagen.

Diversity and inclusion is imperative across all institutions including media. In order to progress we must change.

This is exactly why I'm being intentional about prioritizing media requests from POC reporters on the occasion of the two-year anniversary of my inauguration as mayor of this great city.

Raskravet från borgmästaren uppskattas emellertid inte av alla journalister.

Gregory Pratt, reporter på Chicago Tribune, meddelade på onsdagen att han ställde in en intervju med borgmästaren på grund av kravet.

I am a Latino reporter @chicagotribune whose interview request was granted for today. However, I asked the mayor’s office to lift its condition on others and when they said no, we respectfully canceled. Politicians don’t get to choose who covers them. https://t.co/YMW8M8ZgJm

– Det finns riktiga problem med mångfald inom media. Det är viktigt att tidningschefer uppmärksammar och jobbar på det. Samtidigt är det viktigt att offentliga företrädare är tillgängliga och svarar på tuffa frågor från journalister av varje bakgrund, säger Pratt till CNN.

Även partikamrater kritiserar Lori Lightfoot för uttalandet. Däribland Tulsi Gabbard, som ställde upp i primärvalet till att bli demokraternas presidentkandidat 2020.

Mayor Lightfoot's blatant anti-white racism is abhorrent. I call upon President Biden, Kamala Harris, and other leaders of our county—of all races—to join me in calling for Mayor Lightfoot's resignation. Our leaders must condemn all racism, including anti-white.

Den konservativa debattören Candace Owens stämmer in i kritiken.

Imagine if there was a white politician who said that he refused to speak with ANY black journalists. @chicagosmayor Lori Lightfoot is a racist.

That is entirely indisputable now.

The Left sees racism everywhere except where it actually is. https://t.co/zsMnxTP2I7

— Candace Owens (@RealCandaceO) May 20, 2021