Ronie Berggren: Klimataktivisternas våta dröm om världsparlament kommer att urarta

Tidigare har anhängare av kommunismen velat skapa överstatliga världsparlament. Nu är det klimataktivister som när en dröm om att ett världsparlament och en världsregering kan ge de snabba, radikala lösningar, som man är övertygade om behövs. För konservativa gäller det att stå emot och värna lokal makt och decentralisering, skriver Ronie Berggren.

Den 25 oktober så hålls demonstrationen ”Ett världsparlament för klimatet” på Mynttorget i Stockholm.

Klimatkrisen är global, nationerna räcker inte till, därför behövs ett världsparlament. Ungefär så lyder resonemanget.

Men demonstrationen är inte spontan utan arrangeras av den svenska falangen av ”Democracy without Borders” som grundades i Tyskland 2003 och som varje år sedan 2013 har anordnat ”The Global Week of Action for a World Parliament” där demonstrationer anordnas runtom i världen under tio dagar i anslutning till FN-dagen den 24 oktober. På sin hemsida motiverar de årets manifestation:

Join our Global Week of Action from October 19-27 2019 and support the call for the establishment of a World Parliament that will give representation and political power to all world citizens. The threat of climate change is global and demands global decisions that pave the way for effective global action.

Utvecklingen mot ett världsparlament har funnits i kölvattnet av den globala klimatrörelsen från första början. Redan när Al Gore 1992 skrev sin bok ”Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit” så varnade konservativa kritiker för att denna rörelse skulle bana väg för överstatlighet och en världsregering som skulle undergräva USA:s konstitutionellt förankrade nationella oberoende.

Al Gore avfärdade i sin bok dessa invändningar och skrev:

”The mere mention of any plan that contemplates worldwide cooperation creates instant concern on the part of many – especially conservatives – who have long equated such language with the advocacy of some supranational authority, like a world government. Indeed, some who favor a common global effort tend to assume that a supranational authority of some sort is inevitable. But this notion is both politically impossible and and practically unworkable.”

Demonstrationen på Mynttorget och på andra platser i världen visar tydligt att Al Gore hade fel och att hans konservativa kritiker hade rätt. Världsfederalism följer bevisligen i kölvattnet av den globala klimatrörelsen.

Klimatrörelsens budskap är att förändringarna i klimatet är en drastisk kris som kräver snabba radikala lösningar, med det vill man legitimera överstatligheten.

Men det här är fel väg framåt.

Den konservativa filosofin bygger på utgångspunken att makt korrumperar och att absolut makt korrumperar absolut. Det är vad mänsklighetens historia har lärt oss.

Det är det som gör att konservativa förespråkar decentralisering framför centralisering, lokal makt framför överstatlig sådan och privata företag framför statliga sådana.

Bättre miljöpolitik behövs men radikala lösningar i form av världsparlament, demokratiska såväl som auktoritära sådana, riskerar att likt kommunismen kapa en legitim politisk önskan. I kommunismens fall önskan efter rättvisare arbetsvillkor, i vår tid önskan efter en grönare politik – och få denna önskan och strävan att urarta i en radikal totalitär ideologi.

Denna risk är reell och därför bör konservativa alltid motsätta sig världsfederalismen. Det alldeles oavsett vilka förevändningar, hur ”goda” de än må vara, som för stunden används för att förespråka en sådan.