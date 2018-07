S-kvinnor ordnar feministisk aktion – ska skriva positiva kommentarer om Margot Wallström

STOCKHOLM På måndagskvällen anordnar Socialdemokraternas kvinnoförbund en feministisk aktion till stöd för Margot Wallström. Tillsammans ska S-kvinnorna skriva positiva kommentarer på utrikesministerns Facebooksida.

Evenemanget som kallas ”Digitalt systerskap” äger rum i Socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen 68, ”i folkhemmet”. Det är andra gången man anordnar en sådan aktion, skriver Stockholms läns S-kvinnor, och den här gången är utrikesminister Margot Wallström i fokus.

”Digitalt systerskap går ut på följande: istället för att låta lögner och hat styra kommentarsfälten under våra kvinnliga socialdemokratiska politikers facebookinlägg vill vi överösa dem med positiva och konstruktiva budskap”, skriver S-kvinnor om evenemanget. Alla som kommer ska ta med egen dator, surfplatta eller mobil, men fika får man gratis.

S-kvinnor skriver att aktiviteten ”Digitalt systerskap” ska genomföras under hela valrörelsen, och handlar just om att producera ”många positiva kommentarer, delningar, gilla och följare på kvinnliga statsråds sociala media”. På Facebook kategoriseras evenemanget under ”välgörande ändamål”.

Nyheter Idag sökte Socialdemokraternas pressjour för att bekräfta att evenemanget kommer att ske. Personen som svarar säger att hon inte har någon aning om det och att vi ”får söka vidare”.

Läs även: Uvell: Socialdemokraterna censurerar kritiska kommentarer på Facebook

Prova PLUS för 69 kronor i månaden. Köp nu!