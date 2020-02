S-politikern som ledde allsång av ”Krossa sionismen” lämnar sina uppdrag

STOCKHOLM Den S-politiker i Stockholm som under en demonstration vid amerikanska ambassaden ledde sjungandet av ”Krossa sionismen” lämnar sina politiska uppdrag efter Nyheter Idags och Perspektiv På Israels granskningar. Det avslöjar Dagens Nyheter.

Det var Tobias Petersson och tankesmedjan Perspektiv På Israel som avslöjade att den socialdemokratiske regionpolitikern Alexander Suliman deltog och talade på en demonstration utanför den amerikanska ambassaden mot Trumps nya fredsavtal mellan Israel och Palestina. Under demonstrationen manade Suliman på och klappade händerna när sången ”Krossa sionismen” skanderades.

Suliman skrek också: ”From the river to the sea, Palestine will be free”.

Tobias Petersson kommenterade till Nyheter Idag.

– ”From the river to the sea Palestine will be free” är slagord som förekommer bland de som förespråkar en enstatslösning på den palestinska sidan, en enstatslösning som innebär utplånandet av staten Israel. När det gäller sången om ”Krossa sionismen” så har SSU:s ordförande Philip Boström sagt att de förbjudit ramsan inom SSU. Så det här är allvarligt. SSU visar än en gång upp att de inte håller rent från extrema åsikter, sade Petersson.

I en intervju med Nyheter Idag har Suliman sagt att han ser sina uttalanden som legitim kritik av staten Israel. Han tar starkt avstånd från all form av antisemitism och uppger att han inte skulle medverka i sådana sammanhang.

Nu lämnar Suliman sina politiska uppdrag. Han har även varit ansvarig för det internationella utskottet i SSU Stockholm.

– De här uttrycken, till exempel ramsan om att krossa sionismen och ramsan som används, är inte okej. Han vill inte avskaffa Israel och är absolut inte antisemit men de här uttrycken flirtar med den typen av stämningar. Vi har varit tydliga med att vi drar gränsen där. Vi är supertydliga kring palestiniernas rätt i Mellanösternfrågan, men det finns gränser för retoriken och de gränserna har han inte respekterat, säger Johan Sjölander, kommunsekreterare, till DN.

Nyheter Idag har tidigare sökt Socialdemokraterna för en kommentar men inte fått svar.

Organisationen Svenska Kommittén Mot Antisemitism, SKMA kommenterar till DN.

”Vi har samma inställning som vi tidigare gett uttryck för, att den sången och några av slagorden implicerar att judarna måste bort från Israel och det går långt utöver en legitim kritik av Israels politik, skriver SKMA:s ordförande Svante Weyler.

Han fortsätter:

”Jag vet att den socialdemokratiska ledningen är lika kritisk som vi och vidtar åtgärder med anledning av det, till exempel i form av utbildning.”

Bland SKMA:s medlemmar finns Malena Ernman, riksdagsledamoten Gulan Avci (L) och förra Aftonbladet Ledarskribenten Somar Al Naher, som tidigare kallat Gaza för ett ”utomhusfängelse”.

Socialdemokraternas partisekreterare Lena Baastad kommenterar via sin pressekreterare till DN.

”Rent generellt för vårt parti gäller att det råder nolltolerans mot antisemitism. Den som vill vara en del av arbetarrörelsen måste därför stå upp mot antisemitismen till 100 procent.”

