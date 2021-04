Så blev Svenska kyrkan vänster: ”De hade tidsandan med sig”

SVERIGE Hur kommer det sig att Svenska kyrkan har blivit så vänstervriden? Forskaren Johan Sundeen berättar här för Nyheter Idag om hur det gick till när en kristen 68-vänster tog greppet om kyrkan inifrån – och aldrig släppte taget.

– Man får en förvärldsligad kristendom där människan blivit viktigare än Gud, säger Sundeen.

Stämmer det att Svenska kyrkan har en politisk slagsida åt vänster? Ja, men det gäller framför allt den nationella ledningen, menar Johan Sundeen.

– Det finns många församlingar där människor inte alls är vänster och man har ett ganska traditionellt trosliv. Men den krets som har satt bilden av Svenska kyrkan som opinionsbildande aktör är definitivt väldigt vänsterpräglad sedan 1970-talet, säger Sundeen.

Han är docent i idé- och lärdomshistoria och jobbar som universitetslektor vid Bibliotekshögskolan och Akademin för polisiärt arbete vid Högskolan i Borås.

I sin bok ”68-kyrkan”, som ingår i ett forskningsprojekt om arvet efter 1968, beskriver han hur detta politiska skifte inom Svenska kyrkan gick till. Hur ett nätverk av så kallade vänsterkristna uppstod och fick ett starkt inflytande inom kyrkan.

– Boken belyser det som man brukar kalla för den långa marschen genom institutionerna, alltså hur vänstern på 60-talet skiftade strategi. Man kom på att det aldrig kommer att bli en väpnad revolution – arbetarklassen har inte motiv att göra det. Man diskuterade andra strategier att ta makten och då lanserade studentaktivisten Rudi Dutschke uttrycket ”den långa marschen genom institutionerna” – man skulle erövra institutionerna inifrån. Jag tycker att Svenska kyrkan är ett av de absolut bästa exemplen som vi har i Sverige – tillsammans med humanvetenskaperna vid universiteten, lärarutbildningarna, stora delar av kulturlivet – på hur man var mycket framgångsrik med detta.

Under slutet av 1960-talet stärktes den radikala vänstern i Sverige vilket också fick genomslag i Svenska kyrkan. Johan Sundeen beskriver det som att det fanns ett informellt nätverk av kristen 68-vänster som försökte skapa en syntes mellan marxism och kristendom, och som såg upp till de kommunistiska diktaturerna i omvärlden.

– Det är framför allt yngre kristna människor som är verksamma vid universiteten, ofta doktorander eller i slutet av sina studier, på väg ut och bli präster. Men de backas också upp av en del äldre aktörer. De här personerna är duktiga opinionsbildare och kommer att få stort inflytande på diverse plattformar, tidskrifter som Kristet forum, Vår kyrka och Vår lösen. Det som man hela tiden driver väldigt starkt är till exempel att kristendom och politik hör väldigt nära ihop. Och inte vilken politik som helst utan kristendom och socialistisk politik. En del av de hör rösterna går så långt att de säger att kristendom och socialism är samma sak.

Johan Sundeen berättar att många av dessa vänsterkristna gjorde karriär inom kyrkan. Han nämner bland annat K.G. Hammar och Anders Wejryd, som tog sig ända till toppen och blev ärkebiskopar.

Nuvarande ärkebiskop, Antje Jackelén, förekommer inte i Sundeens källmaterial, men han bedömer att även hon verkar i samma anda.

Hur kom det sig att de vänsterkristna blev så inflytelserika?

– En väldigt viktig faktor är att de hade tidsandan med sig. På 60- och 70-talet fick de oerhört mycket positiv uppmärksamhet i allmänna media. Det var något som kyrkan verkligen inte var bortskämd med. Kyrkan kom från ett svårt 50-tal där man hade haft en debatt som hette tro och vetande, där kyrkan hade varit oerhört trängd av universitetsintellektuella. Sedan helt plötsligt får man då ett skifte där det kom att handla om tro och handling, och då får kyrkan väldigt mycket beröm. Så man surfar liksom med på hela den här vågen av vänstervridning som är så oerhört stark i det svenska samhället; man talar ibland om det röda årtiondet, 65–75. Man har vinden i ryggen.

– Sedan tror jag att en annan viktig förklaring är att Svenska kyrkan är politiserad inte bara inifrån utan också utifrån. Det är den kyrka i världen, skulle jag säga, som är mest politiskt styrd – bland demokratiska stater. Den styrs av ett partipolitiskt system där socialdemokratin är en oerhört stark aktör. Forskningen har visat att den politiska utnämningsmakten kom att spela en roll – när K.G. Hammar blir ärkebiskop, när Martin Lind blir biskop, så spelar det politiska kapitalet en roll.

Johan Sundeen är personligen kritisk till kyrkans politiska styrning.

– För mig som bekännande katolik är ju det där inte bara obegripligt, för mig är det en styggelse. Att politiska partier som inte är kristna – de säger det själva, de står inte på kristen grund – dikterar och styr kyrkan, det är något oerhört anmärkningsvärt. År 2000 skilde man kyrka och stat och då skulle kyrkan bli fristående, men många menar att de politiska partiernas makt tvärtom tilltog. De starka politiska partierna i kyrkan, framför allt socialdemokratin, använder ju medvetet kyrkan som en allmänpolitisk plattform. Man prövar kampanjer, politiska grepp och så vidare.

Fanns det ett motstånd mot de vänsterkristna under tiden som den här gruppen vann mark?

– Det fanns, men inte i den utsträckning jag hade trott. Jag fick anstränga mig ganska mycket för att hitta kritik, säger Sundeen som också har fått erfara att flera av de som kunde ha sagt ifrån valde att hålla tyst.

Sundeen säger att året 1968 är viktigt för att ett stort möte ägde rum i Uppsala där kristna från hela världen samlades för något som kallas Kyrkornas världsråd.

– Ett av de synsätt som man etablerar då är att världen ska sätta kyrkans agenda. Man vänder upp och ned på steken – tidigare har det ju varit självklart att det är kyrkan som ska påverka världen. Efter 1968 är det världens stora frågor som kyrkan i första hand ska engagera sig i. På den tiden var det svält, kolonialism, befrielserörelser, den typen av fenomen, medan det i dag har tenderat att vara miljöfrågan, minoritetsfrågor, migration och så.

Hur var det möjligt för de vänsterkristna att kombinera marxism och kristendom? Var inte Marx själv kritisk till religion – ”folkets opium” och så vidare?

– Idéhistoriskt är det ju en väldigt märklig företeelse eftersom marxismen har varit kristendomens huvudfiende i hundra år, och vice versa. Vad man gör då för att försöka få ihop dem är att man omdefinierar kristendomen. Den andliga dimensionen – tanken på ett liv efter detta, himmelriket och så vidare – tonas ned väsentligen och i stället börjar man tala om ett Guds rike på jorden. Man får en förvärldsligad kristendom där människan blivit viktigare än Gud. Dessutom tolkar man om många viktiga kristna begrepp, till exempel frälsning som traditionellt har betytt människans frälsning från synd – människan ska få ett liv efter detta genom att Jesus befriar oss alla från synd. Det definierar man om till att frälsning betyder befrielse i politisk bemärkelse. Befrielse från kapitalismen.

– Man kan säga att man gör en marxistisk tolkning av kristendomen, och då kan man likställa dem. Sedan hittar man naturligtvis vissa komponenter som otvivelaktigt finns i kristendomen, till exempel ansvaret för de svaga, att man ska se till de minsta. Det är någon som säger det väldigt klokt på 70-talet när kyrkan får den här uppmärksamheten, att det finns en fara i detta. Risken är att man reducerar kristendomen till en sociallära, och det är mycket det som sker. Det kan du se än i dag. När Svenska kyrkan blir kritiserad, till exempel för sin migrationspolitik, så säger man nästan alltid detta reflexmässigt: ”Vi står på de svagas sida.”

Och i migrationspolitiken kan man också argumentera att ”Jesus var också flykting” eller något sådant.

– Man gör den här typen av anakronistiska bibelläsningar, likadant som när man utnämner Greta till profet eller säger att kristendom och socialism är identiska. Begreppet socialism kommer från sent 1700-tal, 1800-tal – finns inte under Jesu tid. Den typen av föreställningar finns över huvud taget inte. Man läser in dem i Bibeln efteråt. Likadant gör man med vår tids laddade frågor.

Om Jesus hade dykt upp i vår tid, hade han varit marxist då?

– Det finns en väldigt bra bok som handlar om utopier, och där säger man att Jesus verkligen inte hade varit ett bra exempel att använda i sammanhanget. Han säger en oerhört central sak, Jesus: ”Mitt rike är icke av denna världen.” Jesu rike är något som finns i himmelen och i hjärtat hos människorna. Traditionell kristendom har ju helt avvisat den här idén om att bygga ett idealsamhälle på jorden, och det bottnar inte bara i vad Jesus säger utan också i människosyn. Man säger att alla människor är bundna i synd. Vi är sådana till vår natur att vi är ofullkomliga. Vi kan inte bygga perfekta riken utan det är endast Gud som kan göra det.

– Det är också ett exempel på hur de vänsterkristna får vinden i ryggen på 70-talet. Till exempel kommer det ut en barnbok som heter Kamrat Jesus, där Jesus klandrar sig själv för att ha begått en massa misstag. Ett misstag är då att han inte har beväpnat folket. Ett annat misstag är att han har förlitat sig på Gud, och det ska man inte göra utan man ska förlita sig på den väpnade kampen, och så vidare. Då uppstår också den här rent idéhistoriskt väldigt märkliga föreställningen om Jesus som den förste socialisten, som man på ett ganska ytligt och historiskt okunnigt sätt försöker arbeta in.

Jag tänker att man måste välja det ena eller det andra – antingen blir man ateistisk marxist eller så väljer man kristendomen. Varför ville de ens kombinera de här två sakerna?

– Jag känner ju ett antal gamla 68:or som är goda vänner till mig, som tillhörde den profana 68-rörelsen. Det är deras minnesbilder – man får ta det för vad det är, det har gått 50 år – men deras minnesbilder är att man inom 68-rörelsens kärna tyckte att de här kristna marxisterna var ett väldigt märkligt fenomen. För där sade man att det inte går att förena en materialistisk historiesyn med en idealistisk filosofi som kristendomen. Det var också så att det inom den kristna vänstern fanns personer som kom till den här punkten du beskriver, och sade att jag kan inte vara kristen längre, eller snarare – jag behöver inte vara kristen längre därför att marxismen ger mig allt jag behöver.

Många av de vänsterkristna gav dock aldrig upp strävan att förena kristendom och marxism, berättar Sundeen. Till exempel försökte man göra gällande att Marx i själva verket inte alls var fientlig till religion.

Kan man se att kyrkan har ändrat sin hållning i någon fråga till följd av de vänsterkristnas inflytande?

– Inom kort kommer jag och en teolog som heter Annika Borg komma ut med en skrift som handlar om svenska trossamfundens förändrade bild av Israel. Det tycker jag är ett av de allra tydligaste exemplen. Fram till 65, 67 så är det en närmast entydigt positiv bild av Israel inom svensk kristenhet. I och med vänstervågen uppstår det en stark pro-palestinsk rörelse inom Svenska kyrkan och Svenska missionsförbundet.

Argumentet från de pro-palestinska kristna känns igen – man skulle ”stå upp för de svaga”.

– Israels nuvarande ambassadör i Sverige har ju sagt att i Europa vet han inte någon organisation bland kyrkor som är så Israelfientlig som Svenska kyrkan. Så här kan du se ett tydligt arv, menar jag, där det verkligen är fråga om en kontinuitet.

Medan drömmarna om de kommunistiska lyckorikena kom på skam i och med bland annat Sovjetunionens fall och massakern på Himmelska fridens torg i Kina levde hållningen till Israel vidare inom kyrkan.

– Det stora exemplet är den här synen på att kristendom och politik hör så intimt samman. Att man identifierar kristendom och politik så starkt är särpräglat för den här rörelsen, och också att man identifierar kristendom med en viss politisk uppfattning – en uttalad vänsteruppfattning, och åtminstone under perioden 65–89 i hög grad en vänsterextrem uppfattning.

Nu är vi här, 2021. Håller Svenska kyrkan fortfarande på och dras med i tidsandan?

– Det tycker jag i högsta grad. Du har det här med miljörörelsen, du har genusrörelsen, som exempel på detta. Du har också en sak som har diskuterats väldigt mycket under senare år, som är en parallell till närmandet kristendom-kommunism, och det är närmandet kristendom-islam, för att inte säga -islamism. I vissa avseenden har till och med kristna grundsymboler blivit kontroversiella. Du minns säkert den här kampanjen som gjordes av tre kvinnliga präster som hette Mitt kors. Bakgrunden var att det var en katolsk präst i Frankrike som blev brutalt mördad – under det att han firade mässan fick han halsen avskuren. Då startade de den här rörelsen Mitt kors som ett uttryck för solidaritet med förföljda kristna. Då gick Svenska kyrkans ledning ut extremt skarpt mot de här tre och sade att de bedrev ett kulturkrig mot islam, att korset gjordes till en antagonistisk symbol och så vidare.

Just det här med ”interreligiös dialog” mellan kyrkan och islam verkar ha blivit väldigt viktigt.

– Det är återigen en historisk parallell. Den här kristet-marxistiska syntessträvan som jag har talat mycket om börjar som en dialog. Det blir ett vedertaget begrepp på 60-talet, man talar om dialogen mellan kristendom och marxism. Sedan utvecklas det i vänsterkristna kretsar till en syntestanke.

Så nu har islam tagit marxismens plats.

– Ja, som dialogpartner. Det kan man se i den här studien som jag kommer komma med tillsammans med Annika Borg. Där ger jag exempel på hur vissa vänsterkristna lyfter fram Muammar Gaddafi som föredöme därför att han förenade islam och socialism. Det här är en tydlig tendens vi kan se, att från och med 79 så ökar intresset för islam, som västfientlig i likhet med den marxistiska rörelsen, som representerande den förment svaga, och så vidare. Så det är något som har pågått väldigt länge, bara att det inte har blivit uppmärksammat i offentligheten förrän de senaste fem-tio åren.

Som du har varit inne på tidigare så har väl ”den svage” också blivit migranten. Att man är engagerade i migrationsfrågan också.

– De hänger naturligtvis samman med varandra. Också den här Israelfientliga hållningen är ju inte alltför svår att koppla till det här samarbetet som finns. De som är mycket mer insatta i frågan än vad jag är säger att den judisk-kristna dialogen har förlorat väldigt mycket i betydelse i förhållande till en kristen-islamisk dialog.

Vad kan vi lära oss av det som har hänt med Svenska kyrkan?

– För mig är det uppenbart att politisering – både utifrån med partier som styr kyrkan men också inifrån, att kristna intellektuella korrumperar kristen tro genom att koppla den starkt till politiska ideologier – för mig är det livsfarligt. Det visar exemplen 1930-tal och 1960- och 70-tal – det här att man kopplar kristen tro till totalitära ideologier. Det är en del av en större fara, nämligen att man hakar på tidsandan. Det finns det här talesättet som du säkert har hört, att den som gifter sig med tidsandan blir snart änka. Mycket av det jag skildrar i min bok 65–89 kan en annan generation än min egen inte förstå. Om jag skulle berätta det för mina barn är det helt obegripligt för dem att något sådant kunde inträffa.

– Jag tror att man om 20 år kommer att se väldigt kritiskt på det här närmandet till islamismen på olika sätt. Också kritisera, inte miljöengagemanget i sig naturligtvis, men att man gav det den statusen, att man talade om Greta som en profet. För mig är det ett uttryck för en ängslighet som jag också tycker är en fara. Det här att man inte kan stå för kristen tro i sig utan att man hela tiden försöker legitimera den med diverse andra samhälleliga rörelser.