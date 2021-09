Så vilseleder Aftonbladet om varför Karlshamn eldar tjockolja

BLOGG På nyhetsplats vilseleder Aftonbladet läsarna om varför Sverige eldar tjockolja för att producera el. Frågan är förstås politiskt känslig och jag kan förstå att nyhetsjournalisterna vill rädda ansiktet på regeringen. Tyvärr luras läsarna av den försåtliga journalistiken.

Nyheten om att oljekraftverket i Karlshamn bränner runt 140 000 liter tjockolja i timmen (eller kanske rentav 166 000 liter) för att producera el väcker känslor. Det bolag som äger kraftverket heter Uniper och de har förklarat att det är en konsekvens av att Sverige stänger ner kärnkraftverk.

Vilket i sak är helt korrekt förklarat.

Men det finns flera besvärande problem. I klimatfrågor är Aftonbladet trogna regeringspartierna S och MP, en minst sagt kärnkraftsfientlig regering. Vi kan tacka Miljöpartiet för att hälften av de 12 svenska kärnkraftsreaktorerna är tagna ur drift samtidigt som befolkningen ökat kraftigt i Sverige. Utbudet på planerbar el har minskat och efterfrågan har samtidigt ökat. En gymnasiestudent kan räkna ut vad som händer med priset.

Men precis som i invandringsfrågan försöker Aftonbladet blanda bort korten. Under fredagen publicerar tidningen en artikel med rubrik ”Professor om oljebränningen: De gör det för att tjäna pengar”.

Låt oss bryta ner argumenten bit för bit. Vi börjar med rubriken.

Ja, det är korrekt att företag driver sin verksamhet för att tjäna pengar. Det gäller oavsett om det är vindkraftsparker, vattenkraft, kärnkraft eller smutsig kolkraft. Frågan som ska ställas är varför det plötsligt är ekonomiskt lönsamt att producera el med tjockolja. Men den frågan undviker tidningens journalist med kirurgisk precision.

Svaret är nämligen att utbudet av el, alltså produktionen, har minskat. När utbud minskar och efterfrågan ökar så ökar också priserna. Det begriper alla. Och vilket utbud är det som minskat? Jo, hälften av de 12 svenska kärnkraftsreaktorerna är permanent tagna ur drift.

Istället väljer tidningen att intervjua KTH-professorn Lennart Söder. Du kan googla hans namn så ser du direkt att han knappast är en vän av kärnkraft. Det är förmodligen så Aftonbladet valt ut sin ”expert”.

– Det är höga elpriser just nu, så ägarna har full möjlighet att köra sina kärnkraftverk. Finns det inga kärnkraftverk, så är det fullt tillåtet att bygga nya. Det finns ingen regering eller minister som hindrar dem. Kraftverksägare kör sina kraftverk för att de tjänar pengar på det, säger han till Aftonbladet.

Låt oss titta på vad Söder egentligen säger, helt utan att ifrågasättas. För det första konstaterar han att det är höga elpriser, som om det vore en naturlag. Precis som Aftonbladets journalist undviker Söder att prata om varför elpriserna skenar. Vidare konstaterar han att ”ägarna har full möjlighet att köra sin kärnkraftverk”.

Det är precis vad de gör, men det räcker inte till. Regeringen har som sagt sett till att hälften av reaktorerna är tagna ur drift. Vidare argumenterar han att ingen ”regering eller minister” hindrar elbolagen från att bygga nya kärnkraftverk. Det är så nära lögn man kan komma.

I Sverige har kärnkraften tidigare straffbeskattats med så kallad ”effektskatt”, vilket fått kärnkraftsägare att dra öronen åt sig. Och för bara några veckor sedan vägrade regeringen ge besked om svenskt slutförvar, vilket är en förutsättning för fortsatt drift av svenska kärnkraftverk. Istället gav de en halvmesyr med tillstånd till utökat mellanlager, trots att detta förmodligen inte alls är en framkomlig väg – vilket de visste om från början.

Ovanpå detta är ett av regeringspartierna helt öppna med att all kärnkraft ska avvecklas. Professor Söder och Aftonbladet begriper såklart att inget normalt företag investerar tiotals miljarder kronor på kärnkraft när Sverige leds av en sådan regering. Men de låtsas som inget.

Det är cyniskt agerat och regeringen lurar folk, med mediernas hjälp, att det är ”marknaden” eller magiska osynliga krafter som gör att kärnkraften avvecklas.

Vidare skriver Aftonbladet att Söder ”pekar också på att Sverige exporterade mycket el just under de veckor som Karlshamnsverket var igång”. Detta är korrekt, men vad det betyder är inget som tidningen går in på.

Elen exporteras söderut, inte minst till Tyskland. Varför då?

Jo för att Tyskland har brist på el efter att de stängt ner sina kärnkraftverk.