Stefan Löfven har inte sammankallat säkerhetspolitiska rådet för skogsbränderna

SVERIGE Regeringen har valt att inte sammankalla det säkerhetspolitiska rådet så att Stefan Löfven kan leda arbetet för att hantera skogsbränderna. Detta beslut kan leda till att släckningsarbetet försvåras kraftigt.

Den 21 november 2014 valde regeringen att inrätta ett säkerhetspolitisk råd för att lättare kunna samordna och hantera interna och externa hot som terrordåd, naturkatastrofer och epidemier.

Sven Hirdman, före detta ambassadör och statssekreterare, har utrett frågan om ett säkerhetspolitiskt råd två gånger under 1980-talet och 1993.

– Vi har en byråkrati i Sverige, var och en gör sitt. Nu måste det fattas gemensamma beslut – med statsministern i spetsen. Om det händer något oerhört behöver man ha den här typen av krishanteringsberedskap, säger han, till SvD.

Sverige drabbas just nu av kraftiga skogsbränder som förstört skog till ett värde av hundratals miljoner kronor och flera boendeområden har evakuerats. Situationen har utvecklats bortom kontroll och hjälp har kallats in från bland annat Polen för att motverka bränderna.

Nyheter Idag har sökt regeringen för att undersöka huruvida det säkerhetspolitiska rådet har sammankallats för att hantera den nuvarande krissituationen.

Först berättar Ingela Nilsson, pressekreterare för Stefan Löfven, att hon sitter på ett tåg och gärna besvarar frågan via SMS, vilket hon inte gör. Sedan söker Nyheter Idag Peter Hultqvist pressekreterare, Tora Heckscher, och Morgan Johanssons pressekreterare, Joanna Abrahamsson, som inte heller vet huruvida rådet har sammankallats.

Senare kommer Nyheter Idag i kontakt med Tina Israelsson, stabskommunikatör på Regeringskansliet, som ska ta fram informationen om huruvida rådet har sammankallats och förklarar att det är lite ”semestertider” just nu och därför kan information ta tid.

Några timmar senare informerar Israelsson via mail att det säkerhetspolitiska rådet inte har sammankallats, en förklaring varför uppges inte.

Johan Westerholm är debattör, driver Ledarsidorna.se och är tidigare underrättelseofficer. Han förklarar att han inte är förvånad att det säkerhetspolitiska rådet inte har sammankallats eftersom allt arbete i praktiken leds av Morgan Johansson och justitiedepartementet.

Varför har vi ett säkerhetspolitiskt råd alls om arbetet leds av Morgan Johansson?

– Den frågan är relevant. Det här om något en säkerhetspolitisk kris. Viktiga områden som skogsbränder, torka, livsmedelsförsörjning påverkas. Krisen som sådan är omfattande när vi ser att det är både nationell omfördelning av brandförsvarsresurser men att vi även går in i ett multilateralt samarbete via europeisk väg. Då är det lite märkligt att inte statsministern själv lägger frågan under sin stab. Vad ska vi ha ett säkerhetspolitiskt råd för då. Vi har inte resurser som räcker , det är en säkerhetspolitiskt kris men man kickar inte igång staben utan man låter Morgan Johansson fortsätta hålla på med arbetet.

Varför tror du att statsministern valt att inte leda arbetet?

– Det här ren spekulation men jag tror man inte vill göra några omorganiseringar så här sent, nära innan valet. Statsministern har aldrig tidigare varit inkopplad i såna här krissituationer och har alltid varit den sista som vet något. Man går in i en valrörelse med en svag statsminister i ledningen och man vill inte avslöja bristerna genom att visa upp honom.

Westerholm har själv skrivit om brister i den svenska krisberedskapen på Ledarsidorna.se. Bland annat så har inte svensk räddningstjänst kapacitet att klara större bränder själva.