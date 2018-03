Transportarbetarförbundet på Facebook: ”Hamnarbetarförbundet vill gå med i Transport”

GÖTEBORG Transportarbetarförbundet skriver i ett pressmeddelande på Facebook att Hamnarbetarförbundet vill upplösa sig själva och gå in i Transport. En medlem i hamnarbetarförbundet kommenterar det med ”hahaha” och skriver vidare att Hamnarbetarförbundet kommer kommentera det på en pressträff under morgondagen.

Den infekterade arbetsmarknadskonflikten i Göteborgs hamn där arbetsgivarna vägrar teckna avtal med majoritetsfacket på arbetsplatsen, Svenska Hamnarbetarförbundet, tycks ta en ny vändning.

LO-facket Transportarbetarförbundet skriver på Facebook att man tolkar samtalen med hamnarbetarförbundet som om de är villiga att gå med i Transport.

Transport vill att de ska vara det enda facket i Sveriges hamnar.

Så här skriver Transport, i ett pressmeddelande publicerat på sin Facebook.

Transport kommenterar Hamnarbetarförbundets inbjudan till pressträff:

”Transportarbetareförbundet och LO har under de senaste månaderna haft ett antal möten med Hamnarbetarförbundet, på LOs initiativ. Det har varit konstruktiva diskussioner kring en komplicerad och viktig fråga. Vi tolkar Hamnarbetarförbundets kommunikation under måndagen som att man nu uttrycker en avsikt att gå upp i Transport och initialt teckna ett hängavtal som innebär fredsplikt. Det är vi naturligtvis positiva till. Hamnarbetarna behöver finnas under ett och samma förbund. Förhoppningsvis kommer detta att leda till att det blir lugn och ro i hamnarna i Sverige och lugn och ro för alla våra medlemmar.” skriver Peter Winstén avtalssekreterare Svenska Transportarbetareförbundet.

Svar från en av hamnarbetarna: ”Hahaha”

I kommentarerna till inlägget skriver hamnarbetaren Erik Helgeson, medlem i hamnarbetarförbundet.

”Hahaha. Det är pressträff imorgon. Vi kommenterar då”, vilket kan tyda på att det Transportarbetarförbundet skriver på Facebook inte helt stämmer överens med hur Hamnarbetarförbundet ser på det.