Trump: ”Jag har precis haft ett väldigt bra samtal med svenske statsministern…”

USA/STOCKHOLM Donald Trump lovade igår på Twitter att han skulle ringa upp ”den väldigt begåvade” svenske statsministern Stefan Löfven för att hjälpa A$AP Rocky som sitter häktad efter ett bråk. Nu har Trump ringt – och det var ett mycket bra samtal, enligt Trump.

Nyheter Idag har tidigare berättat om den amerikanska rapstjärnan A$AP Rocky som hamnade i bråk i centrala Stockholm med en grupp individer som beskrivs som afghaner. Videoklipp som publicerats av amerikanska medier visar hur rapstjärnans livvakt attackeras.

Ett senare klipp, efter att livvakten flera gånger bett männen att sticka, visar hur rapstjärnan ger männen ett kok stryk.

Händelsen anses av åklagare vara så allvarlig att rapstjärnan häktats. Under fredagen stod det klart att tiden för häktning förlängs. Samtidigt har A$AP Rockys fans världen över uttryckt sina sympatier med rockstjärnan och Sverige har även mött kritik med anledning av häktningen. En av de som engagerat sig är musiklegenden och Trumpsupportern Kanye West.

Efter att Trump snackat med West och fått läget klart för sig meddelade han att han skulle ringa ”den väldigt begåvade” Stefan Löfven. Ett samtal som han gjorde på lördagen.

Trump berättar på Twitter att han går i god för A$AP Rocky, att denne inte kommer fly landet om han släpps ur häktet.

Trump lovade också att ställa personliga garantier om så skulle behövas för att A$AP Rocky ska släppas fri. ”

”Jag har precis haft ett väldigt bra samtal med svenske statsministern Stefan Löfven som försäkrade mig om att den amerikanske medborgaren A$AP Rocky kommer att behandlas rättvist”, skriver Trump på Twitter.

Just had a very good call with @SwedishPM Stefan Löfven who assured me that American citizen A$AP Rocky will be treated fairly. Likewise, I assured him that A$AP was not a flight risk and offered to personally vouch for his bail, or an alternative….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2019