Trump terrorklassar Antifa – SD:s Wiechel: ”Något Sverige borde ta efter”

USA/SVERIGE Den amerikanske presidenten Donald Trump meddelade på Twitter att den autonoma vänsterradikala organisationen Antifa kommer att terrorstämplas efter de stora kravallerna som pågår i ett 30-tal städer i USA. Sverigedemokraternas Markus Wiechel välkomnar beskedet och vill se en terrorstämpling av den svenska motsvarigheten AFA. – Det är föredömligt av Trump, säger Wiechel som tidigare lagt motioner om att förbjuda AFA.

Autonom vänster pekas enligt USA Today ut i en underättelserapport som drivande i upploppen i amerikanska städer efter att den svarte George Floyd avlidit efter att en polis hållit ner honom vid ett gripande.

President Donald Trump höll på lördagen Antifa och den ”radikala vänstern” som ansvariga.

I en uppföljande tweet meddelade Trump att ANTIFA kommer att klassas som en terrororganisation i USA, något som tidigare föreslagits av bland andra Texassenatorn Ted Cruz.

Att Antifa terrorklassas innebär att federala myndigheter som FBI och ATF ges utökade möjligheter att avsätta resurser för att utreda och lagföra Antifamedlemmar.

Markus Wiechel, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, har tidigare lagt motioner om att Antifas svenska motsvarighet AFA ska förbjudas. Även Nordiska motståndsrörelsen bör förbjudas anser Wiechel.

Han välkomnar Trumps besked.

– Det är föredömligt av Trump. Det är något som Sverige borde ta efter. Jag har personligen sett hur AFA agerar. De gör hembesök, vandaliserar, hotar familjemedlemmar, kollegor och ger sig på människor i ens närhet, säger Wiechel.

– Jag har partivänner som blivit utsatta och har själv blivit hotad. De metoderna AFA använder sig av är definitivt terror. Inte minst då deras metoder drabbar närstående den som är måltavlan för deras aktioner.

Borde Sverige förbjuda AFA?

– Det tycker jag verkligen. Det är något jag motionerat om i flera år och kommer att fortsätta att göra, säger Wiechel.

I Minneapolis, Minnesota, staden och delstaten där George Floyd avled, har den demokratiske borgmästaren Jacob Frey gått ut på Twitter med uppgiften om att det bland annat är vitmaktsgrupper och möjligen även utländska skådespelare som ligger bakom kravallerna.

We are now confronting white supremacists, members of organized crime, out of state instigators, and possibly even foreign actors to destroy and destabilize our city and our region.

Den demokratiske guvernören för Minnesota Tim Walz tror att även drogkarteller kan vara inblandade.

På sociala medier sprids nu en bild på demokraten Keith Ellison, Attorney General (ungefär justitieminister) i Minnesota där han håller upp Antifa-propaganda. Ellison, som var den förste muslimen som blev invald i den amerikanska kongressen, kandiderade till ordförande för Demokraterna 2017 men förlorade mot Tom Perez.

This needs to be shared far and wide. This is our very own #MN Attorney General, @keithellison @AGEllison proudly promoting a group that is now destroying our state. This #MNDFL POS needs to be driven from office and driven from the state of #Minnesota. pic.twitter.com/HcjeYRTWpk

— CrimeWatchMpls (@CrimeWatchMpls) May 30, 2020