Trumps löfte – miljoner illegala invandrare ska UT

USA President Donald Trump går på offensiven i migrationsfrågan. I ett utspel på Twitter meddelar han att ”miljontals” illegala invandrare som tagit sig in i USA nu ska ut. ”De kommer att avlägsnas lika snabbt som de kom in”, lovar Trump. Samtidigt anklagar han Demokraterna för passivitet i frågan.

Sin vana trogen använder Trump Twitter för sitt senaste utspel. I två tweets skriver Trump om hur han gett invandringsmyndigheten ICE i uppdrag att avlägsna miljontals illegala invandrare från USA. De ska ut, lovar Trump.

….long before they get to our Southern Border. Guatemala is getting ready to sign a Safe-Third Agreement. The only ones who won’t do anything are the Democrats in Congress. They must vote to get rid of the loopholes, and fix asylum! If so, Border Crisis will end quickly!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019