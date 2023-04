Tucker Carlson lämnar Fox News

Tucker Carlson, vars talkshow Tucker Carlson Tonight är det mest sedda nyhetsprogrammet på tv i USA, lämnar Fox News, meddelar tv-bolaget i ett pressmeddelande.

Tucker Carlsons sista program blir det som sändes den 21 april, och hans talkshow kommer ersättas av Fox News Tonight med roterande gästvärdar tills en ny permanent värd har utsetts.

Tucker Carlson Tonight började sändas 2016, och blev under åren som följde Fox News mest populära program, men samtidigt även det som blev bojkottat av flest annonsörer, i synnerhet efter att Carlson kritiserat Black Lives Matters-rörelsen sommaren 2020.

Under senare tid har Carlson framförallt fått kritik för sitt perspektiv på kriget i Ukraina, där han anklagas för att stödja Vladimir Putin och Kreml.

Det är oklart varför Fox News och Tucker Carlson går skilda vägar vid den här tidpunkten. Carlson har ännu inte kommenterat saken.

På Twitter är meningarna delade om att Carlson lämnar Fox.

