Två män misstänkta för våldtäkt i Åre

ÅRE Under söndagen anhölls två män i 20-årsåldern misstänkt för våldtäkt av en jämnårig kvinna. Männen släpptes senare men enligt åklagare så kvarstår misstankar mot männen att utreda.

Enligt Expressen pågick under helgen en skidvecka för studenter i Åre under helgen och många unga var i området. Den misstänkta våldtäkten uppges ha skett i en lägenhet under lördagseftermiddagen.

Männen anhölls initialt i sin frånvaro misstänkta på sannolika skäl för våldtäkt. De greps under söndagen och förhördes. Efter förhör så släpptes de men misstankarna kommer fortsätta att utredas.

