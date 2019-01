USA och Israel lämnar UNESCO: ”Denna kloak”

USA och Israel lämnar FN-organet UNESCO i protest mot anti-Israeliska ställningstaganden. USA:s avgående FN-ambassadör Nikki Haley kallar organisationen ”korrupt” och en ”kloak” i en kommentar på Twitter.

Nu lämnar USA och Israel UNESCO, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur. Länderna beslutade att lämna UNESCO redan 2017 i protest mot vad man anser vara Israel-fientliga ställningstaganden, rapporterar Haaretz.

UNESCO har bland annat angett gamla israeliska kulturarv som palestinska, och gav Palestina medlemskap i organisationen 2011.

Någon större ekonomisk smäll blir ländernas tillbakadragande emellertid inte, då både USA och Israel slutade betala till UNESCO i protest mot Palestinas medlemskap år 2011.

Det är inte första gången USA lämnar UNESCO. 1984 lämnade Reaganadministrationen UNESCO i protest då man ansåg organisationen vanskött, korrupt och ett verktyg för sovjetiska intressen. USA gick med i organisationen igen år 2003.

USA:s avgående FN-ambassadör Nikki Haley skräder inte orden när hon kommenterar saken på Twitter. Hon skriver att UNESCO ”är bland de mest korrupta och politiskt partiska av alla FN:s organ” och en ”kloak”.

UNESCO is among the most corrupt and politically biased UN agencies. Today the U.S. withdrawal from this cesspool became official. #USStrong❤️🇺🇸

— Nikki Haley (@NikkiHaley) 2 januari 2019