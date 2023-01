Varaktiga rättegången mot Arkansas’ Legends Resort and Casino står inför ett slut

Domstolen i Arkansas gör sig redo att fatta ett beslut om vem som ska driva Arkansas fjärde casino. Läs mer i denna kort artikel!

Enligt Arkansas Advocate väntas domare Timothy Fox att leda en rättegång mot Legends Resort and Casino. Efter hans beslut kommer att fattas kommer vi att veta om Legends får en rätt att öppna ett nytt casino i Pope County. Under nästa dagar kommer domaren att ge offentlighet åt detta beslut. Beslutet kommer att bli pricken över i-et efter 4-åriga rättegången mot Legends och dess licens att driva det fjärde casinot i Arkansas. I denna korta artikel försöker vi att ge dig en inblick i denna händelse. Läs och lär dig mer om denna intressant process!

”Fyra casino”-regeln

2018 fattade delstaten Arkansas grundlagsändring 100 som tillät att driva casino i staten. Samma grundlagsändringen limiterade antalet landbaserade casinon i hela staten. Nu är det möjligt att driva endast fyra casino i Arkansas. Två första casino var tillät att befinna sig i Oaklawn (Hot Springs) och Southland (West Memphis). Ett nytt casino var tillät att etablera sig i Jefferson och det sista casinot var tvunget att etablera sig i Pope County.

Quapaw Nation har fått medhåll av lokala myndigheter i frågan som gäller Jefferson’s Pine Bluff, vilket har gjort det möjligt att få licensen för att bygga Saracen Casino Resort. Casinot ligger knappt en halvtimme från Little Rock och är redo att ha främmande. I casinot hittar man cirka 1800 slots, ett pokerrum, 40 bordsspel och fyra restauranger som man kan besöka efter spelandet. I september 2022 fattade statens spelmyndighet beslut att erbjuda olika slots som tillverkas i Arkansas och andra stater.

Licensen för casinot i Pope County blev mer komplicerad och svårt att utfärda. I början bestämde Arkansas Racing Commission att inte utfärda den fjärde licensen till någon ansökare under 2019. Sådant beslut har tagits av myndigheten på grund av alla ansökare har inget stödbrev från Pope Countys lokala myndigheter.

Kommissionen som reglerar och kontrollerar alla galopptävlingar i staten utfärdade licensen för att bygga det fjärde casinot till Gulfside Casino Partnership 2020. Under samma tid bestämde Arkansas Högsta domstolen att Gulfside:s stödbrev från Pope Countys myndigheter var ogiltigt eftersom domare, som utfärdade brevet, har inga befogenheter att göra det.

Bana väg för Cherokeserna

Följaktligen utfärdade spelmyndigheten licensen till Cherokee Nation Businesses LLC/Legends Resort and Casino LLC mot slutet av 2021. Företaget har ett antal problem som rörde byggnationen av casinot eftersom licensen spärrade efter en överklagan från Gulfside. Enligt denna överklagan har Legends Resort and Casino ingen erfarenhet som krävs för att driva ett casino i Pope County.

Under samma tid påstod Cherokeserna att Cherokee Nation Businesses, som har rätt att driva casinot, är den enda ägare av Legends Resort and Casino LLC. De har förklarat också att Legends är en konsultant som Cherokee Nation Business samarbetar med.

Domare Fox inledde större delen av onsdagens domstolsförhandlingarna med att bekräfta den senaste tidslinjen och ytterligare detaljer om detta fall, och förklarade att han ville försäkra sig om att protokollet skulle vara komplett för Högsta domstolen. Legends advokat och tidigare delstatsåklagare Dustin McDaniel lämnade också in ett klagomål mot Pulaski Countys domare, vilket ytterligare visade upp parternas frustrationer angående hastigheten och sättet på vilket Fox tacklade fallet. Under en utfrågning på tisdagen gav Fox flera parter chansen att be om hans jävet. Ingen av parterna tog tillfället i akt att begära jävet.