Westerholm: ”Moderaterna har ingen krisinsikt”

STOCKHOLM Tre av riksdagens partier befinner sig i kris – S, L och M. Det säger Ledarsidornas Johan Westerholm som menar att situationen är särskilt problematisk för M. – Det finns noll krisinsikt hos ledningen i Stockholm. Alla runt Ulf Kristersson bor i Stockholms innerstad. Man springer på Timbro ibland och dricker bubbel. Man verkar helt ointresserade av hur det ser ut i resten av landet, säger Westerholm.

Tisdagens SCB-mätning går att ses som en framgång för Moderaterna (18,3) då de ökar sedan vårmätningen med 2,3 procent.

Men Johan Westerholm, Ledarsidornas ansvarige utgivare, menar att M i högsta grad befinner sig i en kris. Det tar sig uttryck bland annat i att M fortsätter att tappa till SD (1,1 procent har bytt från M till SD sedan i maj enligt SCB).

Partisympatier SCB Förändringar sedan förra undersökningen i maj 2019 inom parentes. Socialdemokraterna: 26,3 (-1,3)

Sverigedemokraterna: 22,6 (+5,5)

Moderaterna: 18,3 (+2,3)

Vänsterpartiet: 8,1 (-0,6)

Centerpartiet: 7,3 (+0,4)

Kristdemokraterna: 6,6 (-6,4)

Miljöpartiet: 5,1 (-0,5)

Liberalerna: 4,1 (+0,4)

Övriga partier: 1,6 (+0,3) Källa: SCB

Efter statsminister Stefan Löfvens katatstrofintervju i SVT Agenda är det framförallt Socialdemokraterna som medias strålkastare varit riktade mot. Men enligt Johan Westerholm är det tre partier i riksdagen som befinner sig i kris. Socialdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna.

Liberalerna har en usel ekonomi och har begränsat manöverutrymme på grund av det. Men samtidigt är det Liberalerna som har den största krisinsikten enligt Johan Westerholm.

– Sabunieffekten har uteblivit, åtminstone om man ska prata om en positiv Sabunieffekt. Hon kommer inte få många månader på sig att visa resultat. Hon har ett år på sig, annars ryker hon. Det finns etablerade liberaler som redan förbereder sig på att dra i snöret om hon inte levererar, säger Westerholm.

Aftonbladets avslöjande häromdagen om att Löfven väntas avgå 2021 vid kongressen bedömer Johan Westerholm som en planerad läcka från centralt håll inom partiet.

– Det var ett sätt att säga till Löfven att bita ihop. Att få honom att hålla ut tills dess.

Hos S finns också en insikt om att partiet har problem, även om Johan Westerholm inte delar höga S-företrädares analys av hur man ska vända den nedåtgående trenden.

Men krisinsikt saknas helt hos Moderaterna, åtminstone centralt, enligt Westerholm.

– Väljarna, och då pratar vi även om kärnväljare, de som ser sig som klassiskt konservativa, urmoderater, de har inte förlåtit Reinfeldt. Det är de som lämnar nu för att gå över till SD. Det handlar om lag och ordning, kampen mot terror. Det är sådana frågor som SD driver som de här väljarna inte ser i sitt eget parti, säger Westerholm.

Vad är problemet för Moderaterna?

– Problemet för Moderaterna är ledningen i Stockholm, säger Johan Westerholm.

Han utvecklar sitt resonemang.

– Hela maktsfären runt Kristersson bor i Stockholms innerstad mer eller mindre. You do the math. Hur mycket förståelse för övriga landet, ja egentligen övriga Stockholm har du när Kristerssons närmaste stab, Alice Teodorescu Måwe, Christoffer Fjellner med flera, bor innanför tullarna? De lever i en glasbubbla och har ett fundamentalt ointresse av vad som händer utanför Stockholms innerstad.

– Deras värld är Östermalms saluhall och sedan besöker man Axess vid Stureplan om man vill känna sig lite chickt konservativ.

– Man springer på Timbro ibland och dricker bubbel. Man verkar helt ointresserade av hur det ser ut i resten av landet. Moderaternas ledning är ett skämt, säger Johan Westerholm.

Häromveckan var Ebba Busch Thor – som är ute på en kommunturné – i Staffanstorp och träffade kommunalrådet Christian Sonesson (M). Johan Westerholm sågar Moderaternas hantering av det hela.

– När Busch Thor åker och träffar Sonesson passerar det med ett ”jaså”. Till att börja med hade jag aldrig hanterat Sonesson som Moderaterna i Stockholm hade gjort. Jag hade redan varit där.

– För det andra hade jag – om det nu var så att Busch Thor hade hunnit före – kastat mig på första bästa flyg ner till Staffanstorp och säga självklart har du mitt fulla stöd Christian. Inte hanterat det som ”jaså, jaha” och ”vi får se hur vi gör”. Det här oerhört valhänta agerandet gentemot Sonesson och Staffanstorp är oerhört talande för Moderaterna under Kristersson.

Moderaterna har lanserat en egen kommunturné med Ulf Kristersson och Alice Teodorescu Måwe. Johan Westerholm är inte imponerad.

– Man undrar lite vem det är som turnerar med vem när man tittar på deras banner för turnén. Det är en bild på Alice Teodorescu Måwe. Och så står det nån bredvid. Den där ”någon” är Ulf Kristersson. Helt fel. En sådan bild ska naturligtvis vara på enbart Ulf Kristersson. Man kan undra vad Moderaterna tänker med, säger Johan Westerholm.

– När jag ser den där bilden uppfattar jag det som att Alice Teodorescu Måwe turnerar med Kristersson som sidekick.

Det är ju inte så bra.

– Nej, det är ju inte det.

Moderaterna är väldigt toppstyrda enligt Johan Westerholm. Han menar att det inom M finns en skadlig kultur som gynnar jasägare och slår ner på dem som avviker.

– Ta den näst mest kryssade kandidaten i EU-parlamentsvalet, Henrik Sundström, som exempel. Eller Christian Sonesson. De är båda frispråkiga och säger vad de tycker, är inte rädda för att ha en annan uppfattning än ledningen i Stockholm. De har blivit isolerade, säger Westerholm.

Christian Sonesson klarar sig eftersom att han har en maktbas i Skåne och i Staffanstorp.

– Han är en stor fisk i ett litet akvarium.

Det gör det svårt för partiledningen i Stockholm att komma åt Sonesson enligt Westerholm.

– Men ta Henrik Sundström som är klassisk Bohmankonservativ, han tar sig inte framåt. Där finns det för mycket knapptryckare som bara lyssnar på partiledningen som håller emot.

Vad är lösningen?

– M måste göra upp med Reinfeldtåren. Vad var bra och vad var dåligt. Det här är något de måste de komma tillrätta med. Men det motarbetas av bland annat (förre finansministern) Anders Borg som i en intervju hyllade Reinfeldt. Det går inte. Så länge du har företrädare som inte vill göra upp med de åren kommer du inte vidare.

Till Dagens Industri uppger Ulf Kristersson att det inte finns något konservativt block i svensk politik.

– Nej, det finns det inte. Moderaterna har alltid haft konservativa drag i vår politik men det har också alltid funnits starka liberala drag och det har inte förändrats för ett ögonblick. Att det däremot just nu finns tre partier som är väldigt entydiga med att vi vill ha en annan regering, det tycker jag är bra. Jag skulle gärna se fyra, fem partier som vill ha en annan regering, säger Kristersson.

Johan Westerholm tycker att Kristerssons fortsatta icke-besked om samarbete med SD efter valet 2022 visar på otydlighet och svag förmåga att leda.

– Det är ett jättedåligt besked. Kristersson svajar betänkligt. Så sent som för en vecka sedan bad han i praktiken SD om ursäkt för att de haft rätt. Och så nu det här. Vad vill karln.

Trots att KD (6,6) är partiet som tappat överlägset mest (-6,2) och nästan halverat stödet sedan vårmätningen i SCB är partiet inte med bland de som Johan Westerholm utser till krispartier.

Varför inte?

– Jag tror att de ligger nära sitt golv nu. Det är runt sex procent och det är den nya lägstanivån. Det var under Ebba Busch Thors ledarskap som man tog sig till nästa nivå.

– Vad som hände i våras var att under EU-valrörelsen kom Lars Adaktusson ut som kristen knökhöger. Och det blev uppenbart att KD lät som SD men röstade som MP i migrationspolitiken.

Under KD:s kongress, riksting, i Umeå i början av november, konsoliderade Ebba Busch Thor partiet enligt Johan Westerholm. Där det tidigare funnits glapp mellan retorik och politik täpptes luckorna till.

– De socialkristna har man hanterat. Man har fått ordning på migrationspolitiken. Nu gäller det att vara trovärdig och tydlig och visa väljarna att man kommer att hålla den här linjen, säger Westerholm.

– KD kommer att vända upp igen och mycket beror på Ebba Busch Thors ledarskap. Hon är kaxig och tar inte skit. Det gör att hon skiljer sig från de andra partiledarna. Hennes stil är vinnande. Hon tar också konflikten med medierna om det behövs, säger Johan Westerholm.

SD får 22,6 procent i SCB. En ökning med 5,5 procent, eller drygt 30 procent.

– Alla visste att de skulle öka. Men att de skulle öka så mycket tog de flesta på sängen. Men det är å andra sidan sex månader sedan förra mätningen. Det som förvånar lite är att SCB:s mätningar ligger närmare opinionsinstitutens mätningar, säger Westerholm.

Vad är det som ligger bakom SD:s ökningar, inte bara i den här mätningen men rent generellt?

– Jag läste nyss Jimmie Åkessons debattartikel från 2009 i Aftonbladet. Han pratar där om vad de andra partierna pratar om idag. Han äger problemformuleringen. De andra partierna kan kanske försöka formulera andra svar. Men Åkesson och SD äger problemformuleringen. De har beskrivit problemet i tio års tid. Det handlar alltså inte, som en del debattörer tycks tro, om att andra partier gynnar SD. Det handlar om att SD, faktiskt, lyckats beskriva verkligheten som allt fler väljare uppfattar det.

I SCB:s mätning är SD särskilt stora i Skåne och Blekinge och ligger på närmare 30 procent.

– Det innebär att SD måste fundera på hur man ska regera i skåne- och blekingekommunerna. För de kommer inte att stå utanför. De kommer att styra merparten av Skånekommunerna efter valet 2022. Det är något de behöver förbereda sig på.

SD har anklagats för toppstyrning. Johan Westerholm tror att det kommer bli fler sådana situationer i samband med valet 2022.

– SD har haft problem att få tag på vettigt folk. De här siffrorna kan underlätta att få in bra folk. Men det kan komma att uppstå situationer där partiledningen efter valet 2022 går in och bestämmer på lokal nivå vilka som ska tillsättas. För SD har fortfarande många knallkorkar kvar på lokal nivå och man vill få bort dem.