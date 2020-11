Ylva Johansson: Islam inget hot mot Europa – tror inte på stängda gränser

BRYSSEL Trots flera terrordåd av muslimska extremister den senaste månaden – religion är inget hot tycker EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson. Hon menar också att stängda gränser för migranter inte skulle öka säkerheten. – Snarare handlar det om att vi måste skydda oss bättre digitalt. Det är där vi kan vara oerhört mycket mer effektiva inom EU, säger Ylva Johansson till TT.

På fredagen hölls ett extrainsatt inrikesministermöte i EU. På dagordningen var migrationskommissionärens Ylva Johanssons nya migrationsförslag. Men mötet kom att domineras av terrorfrågan efter de senaste veckornas dåd av muslimska terrorister i Paris, Nice och Wien.

Tidigare har både Frankrike och Österrike haft skarpa formuleringar om islamism. Båda länderna har dessutom deklarerat att man kommer slå ner hårt på radikala muslimer. I Österrike har förbundskansler Sebastian Kurz meddelat att man kommer att introducera en ny lag där politisk islam är brottsligt för att lättare stoppa muslimska extremister.

I det gemensamma uttalandet från länderna efter fredagens möte har ordvalen om islam och migration tonats ned. Enligt TT så uppger EU-kommissionen där Ylva Johansson ingår att migration inte är ett hot.

– Religion är inte ett hot. Däremot är terrorister ett hot – och terrorister kan grunda sin förvrängda världsbild både i extrem islamism eller i högerextremism och båda delarna behöver bekämpas, säger Ylva Johansson till TT.

Både mannen som halshögg läraren Samuel Paty och mannen som halshögg och mördade tre personer i Nice var muslimska migranter.

Den 9 december ska Ylva Johansson lägga fram en ny antiterrorstrategi från EU-kommissionen.

Under mötet med inrikesministrarna berättade hon att 22 procent av de som kom in i EU förra året inte kontrollerades mot Schengenregistret. Men hon tror inte på stängda gränser som ett sätt att minska hoten. I stället vill hon reglera internet.

– Jag tror inte att vare sig säkerhetshoten eller pandemihoten i dag på något effektivt sätt kan mötas med stängda gränser. Snarare handlar det om att vi måste skydda oss bättre digitalt. Det är där vi kan vara oerhört mycket mer effektiva inom EU, säger Ylva Johansson.

I december är det meningen att Ylva Johansson ska få huvuddragen av sitt migrationspaket för EU godkänt av samtliga medlemsländer.

Johansson har tidigare blivit känd för att ha kommit med flera felaktiga påståenden och lögner, bland annat om migranter.

Bli prenumerant och läs om Ylva Johanssons lögner:

– ”The level is going down, and going down, and going down” – om sexbrott

– Om de högutbildade migranterna!