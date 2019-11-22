”أريد أن امارس الجنس معك الجنس الجنس الجنس” – هنا وزير الدفاع العراقي يضايق الشاب السويدي

على الرغم من رفض الرجل البالغ من العمر 20 عامًا الدعوات الجنسية ، واصل وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري اقتراحه لعقد اجتماع جنسي. اكتشفت زوجته في وقت لاحق الرسالة النصية وكانت أزمة الأسرة حقيقة واقعة. ”أنا أحب مؤخرتك” ، كتب وزير الدفاع إلى الشاب في السويد.



الآن ”أخبار اليوم” يمكن أن تكشف عن معلومات جديدة عن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري ، والتي يجري التحقيق فيها حاليًا من قبل مكتب الضمان الاجتماعي وشرطة مكافحة جرائم الضمان الاجتماعي. عندما حققت زوجة الشمري في هاتف وزير الدفاع ، اكتشفت العديد من الرسائل النصية الجنسية المرسلة إلى شاب في العشرين من عمره.

”لقد عدت إلى السويد من الخارج” ، هذا ما جاء في أحد تصريحات الوزير. ثم يرسل وزير الدفاع عدة دعوات جنسية إلى الشاب في العاصمة السويدية ستوكهولم. يقول إنه عاد لتوه من الخارج ويريد مقابلته لممارسة الجنس.

الشاب يرفض الاجتماع ، لكن وزير الدفاع يواصل مسيرته. ”أنت يا حبيبي” ، يكتب الشمري ويستمر بـ ”وتلبية الجنس بالجنس أحبك”. ثم يرد الشاب قائلا ”أنا لست حبك” متبوعة ”آسف” وأنه يعلن أن لديه الآن صديقة.

هذا لا يمنع وزير الدفاع من الاستمرار في التقاط الشاب. ”هل يمكنك مقابلة الجنس؟” ثم يرد الرجل السويدي قائلاً ”إنها تحبني وأنا أحبها”. الشمري لا يهتم ، لكنه يستمر في الدفع.

”أريد أن يمارس الجنس معك الجنس والجنس ،” يكتب. ثم يرد على الشاب ، الذي سئم الآن من الاقتراح الجنسي: ”هل أنت مجنون؟” ولاحقًا بأحرف كبيرة ، كتب يقول: ”لدي صديقة رائعة”. لكن حتى هذا لا يوقف وزير الدفاع الجنسي.

يكتب الشمري ”أحب مؤخرتك”.

اتصلت صحيفة ”أخبار اليوم” برقم الهاتف الذي يتم إرسال الرسائل القصيرة إليه. يرد شاب يتحدث باللغة السويدية ، لكنه لا يريد أن يعرف بالاسم الذي يظهر في تقارير الشرطة ولا يريد الإدلاء بأي تعليقات إضافية.

في محادثتين نصيتين باللغة العربية تسلمهما الزوجة للشرطة ، تكون اللغة أكثر لطفًا.

مقتطف من النصوص:

طلبت الزوجة الطلاق – هددت برميها من النافذة

يظهر تقرير الشرطة السويدية أن زوجة نجاح الشمري عوملت معاملة سيئة وادعى أنه قتل زوجته أيضًا. فيما يتعلق بالنزاع الأسري ، اكتشفت الزوجة الدعوات الجنسية إلى رجال آخرين ، ثم صورتها الزوجة من هاتف الشمري. ثم جاءت لطلب الطلاق من السلطات السويدية

يظهر جزء من تقرير الشرطة تقريراً من الزوجة وأحد أبناء الوزير.

تقول الأم إن الشمري ضربها لسنوات عديدة ، لكنه أصبح أسوأ. الشمري ضرب زوجته في عطلة نهاية الأسبوع وأخذها بالخنق. بعد هذا الحادث ، أخبرت الزوجة الشمري بأنها ستستدعي الشرطة وأنه قال إن الأمر لا يهم وأنه سيطرد الزوجة من النافذة إذا اتصلت بالشرطة ”. كتبت الشرطة في التقرير.

صديقة الأم مقتنع أيضًا بأن المزاعم صحيحة. يخبرنا الصديق أنه في الثقافة العراقية ، ليس من السهل الاعتراف بمثلية الشمري. تقول الصديقة إن الزوجة تعرض كل شيء للخطر لإنقاذ حياتها والأطفال.

عندما سئل وزير الدفاع عن تعامله مع رجال آخرين في استجواب الشرطة ، ينكر هذا الادعاء. يقول إنه في عام 1995 كان ضابطاً في الجيش العراقي وكان مسؤولاً عن محافظة يقطنها مليون نسمة. ووفقا له ، أراد بعض الضباط الآخرين إزاحته لتولي المنصب بأنفسهم من أجل أن يكونوا قادرين على جني الأرباح من الرشاوى.

وقال للشرطة السويدية إنه استيقظ في وقت ما ، ليلًا ، بسبب وجود جنديين في غرفة النوم. وضعوه في فخ وقالوا إنه مارس الجنس مع جندي. في العراق ، يعاقب الشذوذ الجنسي بالموت ، كما يقول للشرطة السويدية.

وفقًا لشمري ، فقد تم إجراء تحقيق وأنه وصل حتى إلى مستوى صدام حسين. لقد كانت محاكمة. أظهر التحقيق والمحاكمة أنه كان خطأ وتمت تبرئته.

وكانت صحيفة ”أخبار اليوم” قد كشفت سابقًا أن وزير الدفاع يتم التحقيق معه من قبل الشرطة السويدية عن انتهاكات قواعد الضمان الاجتماعي