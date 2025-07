De mest oförglömliga målen hittills som förändrade kursen för Allsvenskan 2025

Allsvenskan gick till sommaruppehåll med tolv av 30 omgångar spelade. En dryg tredjedel av serien har gett flera tydliga svar. Bland annat har två tränarskiften genomförts. Jumbon Värnamo, som inte vunnit en match, sparkade Robin Asterhed och Ferran Sibilia efter blott sex omgångar och noll poäng. Det har inte gett speciellt stor effekt. Asterhed landade för övrigt snabbt ett nytt jobb; som huvudtränare i Landskrona BoIS som toppstrider i Superettan.

Hur startade säsongen?

Det började redan i premiären mot Sirius. Värnamo tog ledningen i första halvlek och ägde matchen, men tappade i andra halvlek varpå Sirius med fem minuter kvar kunde göra segermålet genom Marcus Lindberg. Efter en fin upprullning på högerkanten där bollen efter ett inspel centralt studsade fram till Lindberg kunde den senare dra till på ett tillslag.

Värnamos möjligheter att hålla sig kvar i Allsvenskan bedöms av alla initierade i betting vara minimala. Spelmässigt har det ofta sett bra ut, men många sena baklängesmål har dukat upp för en degradering.

Det satte kursen på hela Värnamos säsong. Uddamålsförlust mot Degerfors efter ett tidigt självmål. Uddamålsförlust mot IFK Göteborg trots en stark insats. Men den mörkaste förlusten i inledningen kanske var den borta mot BP. Värnamo hämtade upp ett tvåmålsunderläge och klubbikonen Simon Thern kvitterade med sex minuter kvar. Men på stopptid kunde Kaare Brøckner Barslund tå:a in ett inlägg och Värnamos katastrofala säsongsinledning känns hopplös. Men det skulle bli värre. I femte omgången kom femte uddamålsförlusten. Återigen efter ett sent avgörande. AIK:s Johan Hove tryckte in 2-1 till Solnalaget i 87:e.

Vilka fler mål avgjorde toppstriden?

Efter 1-3 mot Norrköping, tränarskifte och 2-4 mot Halmstad om första poängen – borta mot GAIS. Johnbosco Samuel Kalu:s kvitteringsmål innebar 1-1, men Värnamos säsong är mer eller mindre redan förlorad.I andra änden av tabellen, alltså i toppen, har Mjällby en ytterst oväntad serieledning med tre pinnar.

Blekingelaget har överraskat extremt positivt, är ekonomiskt välmående och beskrivs som en potentiell ”Leicester 2016-skräll”. Om det håller hela vägen är en annan sak. Flera mål sticker ut. Det som kanske symboliserar Mjällby mest är Abdoulie Mannens 1-0-mål hemma mot BP. Vunnen boll efter hög press. Sedan individuell hög kvalitet i avslutet strax utanför straffområdet. Ingen Tiki Taka. Bara hårt arbete och killer instinct i de avgörande lägena.

Ett annat 1-0-seger mål gjordes av Nicklas Røkjæer. Inget vackert, men efter starkt presspel och inspel i boxen mötte dansken upp med ett tillslag. Stenhårt fysiskt förarbete på alla plan. Målet som kanske fick alla att förstå att Mjällby har i den allsvenska toppen att göra gjordes dock den 15 maj på 3Arena i Stockholm. Djurgården, som samtidigt kombinerade med spel i Conference League, tog ledningen på sin hemmaplan – men Mjällby vände och vann.

I andra halvlek svarade Elliot Stroud och Abdoulie Manneh för ett fint klappklapp-spel, efter att laget vunnit boll via högt presspel. Stroud hade gott och väl 22-23 meter till mål, men drog till ändå och skickade in ledningsmålet upp i nättaket. Extrem rättvist sett till matchbilden dessutom och Mjällby hann vrida om kniven i slutsekunderna dessutom för att vinna med 3-1.

Tre poäng bakom Mjällby ligger Hammarby, som tillsammans med Elfsborg av spelbolagen målas upp som de största guldfavoriterna. För de som är intresserade av betting ger de stora guldfavoriterna på förhand, Malmö FF, fem gånger pengarna – att jämföra med 1,40 innan serien drog igång. Men de har åtta poäng upp till Mjällby. Bajens säsong kickstartade verkligen med tre raka segrar och 8-0 i målskillnad (innan de reste till Mjällby och fick stryk).

Det fanns uppstickare som visade vägen

Premiärsegern i allvenskan med 4-0 mot IFK Göteborg var onekligen en vägvisare för hur Hammarbys säsong skulle arta sig. Och inte för att Markus Karlssons 1-0-mål efter 21 minuter var jättevackert, men det var extremt välförtjänt efter en intensiv forcering och fick Stockholmslaget att

lyfta på en våg av självförtroende inför ständigt slutsålda hemmaläktare. Att Hammarby fick en så stark start på matchen, mot just Göteborg i en premiär, kom att betyda väldigt mycket.

Att AIK ligger trea i tabellen, fyra pinnar efter Mjällby, är lite mer oväntat. Trots en del interna stridigheter och frågetecken för kvaliteten i truppen har kolsäckarna från Solna ofta fått bra resultat med små marginaler. Ett typexempel på hur de vinner matcher utan att någon knappt förstår hur är 1-0-triumfen borta mot BP. Hemmalaget missade en straff i första halvlek varpå Johan Hove dunkade in en retur från nära håll efter ett distansskott från Bersant Celina.

Trots ett rött kort på Anton Salétros höll AIK undan till en kanske inte logisk seger, men likväl en seger. Och just den här matchen satte kursen för AIK.

Tabellfyran Elfsborg har bitvis sett riktigt bra ut. Den seger som sticker ut mest är 4-3-segern mot Sirius på hemmaplan. För övrigt en av två 4-3-matcher för Boråslaget denna säsong. Trots 2-3-underläge med drygt 20 minuter kvar att spela kunde Elfsborg vinna matchen och ta riktning mot tabelltoppen. Klockan har tickat upp mot 86 minuter när Ludvig Richtnér med ett hårt inlägg in i boxen hittade fram till Simon Hedlund. Den senare fick till en härlig vristträff i bortre gaveln. Taket på Borås Arena lyfte!

Favorittippade Malmö levererade dessvärre inte

Betydligt tyngre hade det gått för Malmö FF. Den stora besvikelsen som varit trubbigt framåt och förvånansvärt darriga bakåt med flera målvaktsmissar som kostade dyrbara poäng. Laget förlorade cupfinalen, laget förlorade klassikermötet mot IFK Göteborg, laget tappade ledningen mot jumbon Värnamo – och MFF tappade kanske rentav guldet under den första tredjedelen av säsongen. Det mål som kanske betydde mest där och då var Arnor Sigurdssons sena 2-1-mål

hemma mot Elfsborg.

Speciellt viktigt var det för islänningen som svarade för en ofattbart stor miss som innebar att Elfsborg kunde göra 1-1 i 72:a. Men han tog revansch på sig själv och räddade Malmö FF från ett fiasko genom att avgöra kampen. Taha Ali snurrade friskt på sin kant, som vanligt, och hittade efter två försök in till Sigurdsson. Trots bakvikt och små ytor att jobba med lyckades han toffla in bollen, allt annat än snyggt. Men extremt viktigt och guldhoppet lever fortfarande hos skåningarna som ämnar försvara sin titel.