100 migranter gripna – försökte korsa gränsen illegalt

BELARUS/POLEN Under natten till torsdagen har omkring 100 migranter gripits efter att ha försökt korsa gränsen från Belarus in i Polen, uppger det polska försvarsdepartementet på Twitter.

Försvarsdepartementet skriver att runt 100 migranter stoppades när de försökte korsa gränsen vid byn Dubicze Cerkiewne under ledning av belarusiska Spetsnaz-trupper. Man uppger att belarusierna troligen hade sönder en del av stängslet. Sedan ska de ha tvingat migranterna att kasta sten på polska soldater för att distrahera dem. Intrångsförsöket skedde därefter några hundra meter bort.

På tisdagen gick migranter till våldsam attack mot polackerna vid gränsövergången Kuźnica/Bruzgi, men dagen efter tycktes situationen ha lugnat ned sig och ett stort antal migranter fördes bort från gränsen i bussar arrangerade av belarusiska myndigheter.

Enligt Belarus statliga nyhetsbyrå Belta fördes migranterna till en lokal där de kunde tillbringa natten inomhus, rapporterar Svenska Dagbladet.

Belarus diktator Aleksandr Lukasjenko anklagas för att ha iscensatt krisen i samråd med Rysslands Vladimir Putin. I måndags ska han ha talat i telefon med Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Samtidigt kom EU:s utrikesministrar överens om att utöka sanktionerna mot Belarus.

På torsdagen har Irak planerat att skicka ett flygplan till Minsk för att hämta hem sina medborgare. Uppemot 600 irakier beräknas vilja återvända frivilligt, rapporterar TT-AFP.

I en intervju för den tyska tidningen Bild säger Polens premiärminister Mateusz Morawiecki att hans folk är fast beslutna att försvara sin gräns, som också är EU:s och Natos östra gräns. Om vi inte kan stoppa migranterna nu kommer hundratusentals eller miljontals fler komma från Afrika och Mellanöstern, säger han, och då framför allt till Tyskland.

Vad gäller Belarus och Rysslands agerande kan ingenting uteslutas, fortsatte premiärministern. Uppenbarligen försöker Lukasjenko och Putin destabilisera väst.

– Det är möjligt att målet med gränskrisen är att avleda uppmärksamhet från en ny militär attack som Putin förbereder mot Ukraina, sade Morawiecki.

