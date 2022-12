14-åring dödad när marockanska fans attackerade franska fans och polis efter fotbollsförlust

Marockanska landslagets förlust i semifinalen mot Frankrike i fotbolls-vm fick marockanska fans i Frankrike och Belgien att attackera polis och franska fans i flera städer. I Montpellier blev en 14-årig pojke överkörd av en bil som attackerades. Pojken avled senare på sjukhus.

På onsdagen förlorade Marocko semifinalen i fotbolls-vm mot regerande världsmästarna Frankrike. Det är första gången ett afrikanskt lag lyckats ta sig till semifinal i fotbolls-vm, och på lördag har Marocko chansen att ta brons i en match om tredje pris mot Kroatien.

Marocko har varit turneringens stora sensationslag, som på sin väg till semifinal besegrat stora fotbollsnationer som Belgien, Spanien och Portugal, och bara släppt in ett enda mål fram till semifinals-förlusten.

Marocko har fått sympatier över hela världen för sitt skickliga och täta spel, sympatier som de marockanska fansen i Europa gjort sitt bästa för att förstöra.

Segern mot Belgien i gruppspelet firade genom våldsamma upplopp i Bryssel och andra städer i Belgien och Nederländerna, med bilar som sattes i brand. Efter segern mot Portugal i kvartsfinalen slog marockanska fans sönder delar av centrala Paris och slogs mot polis.

Efter den marockanska förlusten i semifinalen blev det mycket riktigt nya upplopp i Frankrike och Belgien när marockanska fans angrep firande franska fans och polis.

I Montpellier i södra Frankrike avled en 14-årig pojke efter att marockanska fans gått till angrepp mot en bil som körde omkring med den franska flaggan. De marockanska fansen försökte rycka flaggan från bilen, och då föraren försökte köra därifrån hamnade 14-åringen under bilen. Pojken togs till sjukhus där han avled, rapporterar Daily Mail.

Upplopp ska även ha brutit ut i Nice i Frankrike och Bryssel i Belgien, rapporterar tidningen. I de franska städerna Montpellier och Nice ska marockanska och franska fans ha slagits på gatorna, skjutit fyrverkerier på varandra och på polis samt satt eld på bilar.

I Bryssel samlades ett hundratal marockanska fans vid Bryssels södra tågstation. De sköt raketer och kastade föremål mot polis, som svarade med tårgas och batonger.

Twitterkontot Visegrad 24 rapporterar även om upplopp i franska städerna Avignon och Lyon.

BREAKING:

Riots have broken out in Brussels, Belgium following Morocco’s loss against France in the World Cup.

A French man was forced to remove a French flag from his balcony after Moroccan fans started throwing rocks at his windows.

Via: @sotiridi pic.twitter.com/yHHS39D61T

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 14, 2022