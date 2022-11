Marockanska fans slog sönder Bryssel efter seger – SVT anklagar besvikna belgare

Efter Marockos skrällseger med 2 – 0 mot Belgien i fotbolls-VM ägde omfattande upplopp rum i Bryssel. Upploppen startades av marockanska supportrar som i sitt ”firande” bland annat slog sönder bilar, skyltfönster och tände eld på elsparkcyklar.

När SVT:s VM-studio rapporterade om uppploppen påstod man emellertid att det var besvikna belgare som låg bakom våldet – trots att marockanska flaggor tydligt syntes på de bilder som sändes ut.

SVT konstaterade alltså att de våldsamma upploppen handlade om ”upprörda belgare” som var frustrerade över att landet inte spelat tillräckligt bra. Fantastiskt. https://t.co/hNpic36bOo pic.twitter.com/vr5l8J2iTV — Herr Husis (@HerrHusis) November 27, 2022

Uppgiften rättades senare, och på SVT:s nyhetssida rapporterade man vilka det var som låg bakom upploppen.

Enligt den belgiska public service-kanalen VRT ska upploppen ha skett i området Zuidlaan i den belgiska huvudstaden.

För att få stopp på kravallerna använde polisen vattenkanoner och tårgas mot upploppsmakarna. De uppmanade också allmänheten att hålla sig borta från området under våldsamheternas gång.

I filmer från BBC-journalisten Bruno Boelpaep ser man bland annat hur flera unga Marocko-fans springer med en sönderslagen bil genom staden.

Some of the many young Morocco’ fans in Brussels are getting out of hand with “celebrations” getting out of control. car and a scooter amongst the first victims… quartier midi Bruxelles. pic.twitter.com/ueTG0tjj47 — Bruno Boelpaep (@BrunoBoelpaep) November 27, 2022

Situation on Boulevard Lemonier right now… run en masse towards the police and then run away again. The scooters 🛴 that happened to be on the way will sadly have to written off @limebike Brussels Bruxelles #BELMAR pic.twitter.com/kWtADolyj8 — Bruno Boelpaep (@BrunoBoelpaep) November 27, 2022

I andra filmer ser man hur raketer skjuts mot polisen.

Moroccan fans continue vandalizing and attacking the police in Brussels after Morocco defeated Belgium 2-0 at the World Cup in Qatar. 🇧🇪🇲🇦 pic.twitter.com/9QlKCckcqo — Visegrád 24 (@visegrad24) November 27, 2022

En film visar hur en marockansk supporter sliter ned en belgisk flagga till folkmassans jubel.

En Belgique, acclamé par la foule, un supporter marocain grimpe chez un Belge arracher son drapeau belge. #BELMAR pic.twitter.com/XKgEg6ofsD — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) November 27, 2022

Enligt AP ska liknande scener ha utspelat sig i belgiska städerna Antwerpen och Liege. Även i Nederländerna rapporteras marockaner ha startat upplopp Amsterdam och andra städer efter fotbollslandslagets seger.

The riots by Moroccan fans have spread from Brussels to Amsterdam tonight. Morocco won against Belgium 2-0 at the World Cup a few hours ago. 🇲🇦🇧🇪🇳🇱 pic.twitter.com/h4Z3JhHX7h — Visegrád 24 (@visegrad24) November 27, 2022

