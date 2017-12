14 skadade när bil körde på människor i Melbourne – Var en ”avsiktlig handling”

AUSTRALIEN En bil körde över fotgängare i den australienska staden Melbourne. 14 personer uppges vara skadade och polisen bedömer att det handlar om en ”avsiktligt handling”.

Under torsdagsförmiddagen den 21 december körde ett fordon över fotgängare i den australienska staden Melbourne. Enligt ABC är 14 personer skadade och två män, inklusive föraren, har arresterats.

Polisen uppger att de tror att detta var en medveten attack. Något motiveringen har däremot inte uppgetts ännu. Ingen nyhetsbyrå har rapporterat att detta skulle röra sig om ett terrordåd och ingen organisation har tagit på sig gärningen.

Attacken liknar flertaliga terrordåd i Europa under 2017, bland annat terrordådet på Drottninggatan där en kapad lastbil körde över fotgängare.

Enligt uppgifter ska ett barn vara en av de skadade och har förts till Kungliga Barnsjukhuset i Melbourne.

Australiens premiärminister, Malcom Turnbull, uppger på twitter att polisen och säkerhetspolisen jobbar intensivt med händelsen och att allas tankar går till de som drabbats samt deras anhöriga.

As our federal & state police & security agencies work together to secure the scene and investigate this shocking incident our thoughts & prayers are with the victims & the emergency & health workers who are treating them. https://t.co/JkUM9TuIQe

— Malcolm Turnbull (@TurnbullMalcolm) December 21, 2017