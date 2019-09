16-åring knivmördad – vittnen filmade hans död istället för att hjälpa till

NEW YORK 16-årige Khaseen Morris knivhöggs till döds i ett överfall i New York på måndag eftermiddag. Flera ungdomar som bevittnade händelsen valde att filma istället för att hjälpa den döende Morris och nu vädjar New York-polisen om att de ska lämna in sina filmer.

På måndag eftermiddag höggs 16-årige Khaseen Morris till döds i ett överfall i New York, rapporterar ABC News.

Enligt ett anonymt vittne till ABC News ska en grupp ungdomar ha överfallit en annan grupp.

– Det var en grupp människor som satt vid den kinesiska restaurangen, ungefär 15 ungdomar. Och sen, helt plötsligt när jag pratade i telefon kom sju eller åtta ungdomar från norr och attackerade vissa personer som jag tror de var ute efter, säger vittnet.

I bråket blev Morris knivhuggen i bröstet och avled på sjukhus. Polisen tror att Morris var måltavla, och 18-årige Tyler Flach har gripits och åtalats för mord. Enligt WABC ska bråket ha uppstått på grund av en flicka.

Många upprörs av att vittnen valde att filma Morris död istället för att hjälpa honom, och polisen vädjar om att de som filmat ska lämna in sitt material till polisen.

– Ungdomarna stod där och hjälpte inte Khaseen. De filmade hellre händelsen. De filmade hans död istället för att hjälpa. Så om någon har filmen, träd fram. Gör det rätta för Khaseen, vädjade Stephen Fitzpatrick, detektiv vid New York-polisen.