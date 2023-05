365 dagar utan mord i El Salvador

El Salvador, som för mindre än tio år sedan hörde till världens mest våldsdrabbade länder med 6 665 mord under år 2015, upplevde den 10 maj sin 365:e dag utan ett enda mord sedan Nayib Bukele blev president den 1 juni 2019.

Den 10 maj är även den 95:e dagen utan ett mord i El Salvador under 2023. Under motsvarande period förra året hade El Salvador 26 dagar utan mord enligt El Salvador Info.

Dagarna utan mord inkluderar inte de misstänkta gängmedlemmar som dödats i konfrontationer med El Salvadors säkerhetsstyrkor. Det handlar om 120 fall under 2022 och 13 hittills under 2023.

Nayib Bukele skriver på Twitter att de 365 dagar utan mord under hans administration motsvarar ett år.

We ended on May 10, 2023, with 0 homicides nationwide.

With this, it's 365 days without homicides, a full year. pic.twitter.com/SlupO8vN6J

— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 12, 2023