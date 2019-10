46 döda i våldsamma protester i Irak

De våldsamma protesterna i Irak, som började på tisdagen, har spritt sig över landet och eskalerat. På fredagen hade sammanlagt 46 personer dödats i flera städer sedan protesterna inleddes, och den shia-dominerade regeringen får kritik från den mäktiga shiitiska prästerskapet.

46 personer har dödats under de senaste dagarnas våldsamma protester i Irak, rapporterar Reuters. Minst hälften ska ha dödats under de senaste dygnets våldsamma demonstrationer.

#Iraq 🇮🇶 BREAKING: several people have been shot by security forces as anti-government protests spread across the capital #Baghdad pic.twitter.com/Ewn0NGJzPq

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) October 1, 2019