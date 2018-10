8 döda i hatattack i synagoga i Pittsburgh – misstänkt gripen

PITTSBURGH Minst åtta människor har dött och fler har skadats i en masskjutning i en synagoga i Pittsburgh, USA. Minst tre polismän ska höra till de skadade.

Den misstänkte gärningsmannen, som enligt uppgifter till CBS ska ha skrikit ”Alla judar ska dö”, gav upp och har gripits av polis. Den enda uppgiften om gärningsmannen polisen har gått ut med hittills är att han är en vit man. Obekräftade uppgifter gör gällande att mannen är kraftigt byggd.

– Om de haft en beväpnad vakt hade de kanske kunnat stoppa honom, sade USA:s president Donald Trump till media efter dådet.

Trump sade också att landet behövde skärpa dödsstraffet.

På Twitter skriver Trump att attacken var mycket mer omfattande än man från början trodde.

Events in Pittsburgh are far more devastating than originally thought. Spoke with Mayor and Governor to inform them that the Federal Government has been, and will be, with them all the way. I will speak to the media shortly and make further statement at Future Farmers of America.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2018