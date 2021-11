9-årig flicka slogs mot rånare – får medalj av polisen

WEST PALM BEACH, FLORIDA När Demetrius Jackson attackerade Danielle Mobley för att ta hennes plånbok räknade han inte med 9-åriga Journee, som försvarade sin mor med sparkar och slag.

– Jag slår vad om att blev chockad när hon sparkade honom rakt i ansiktet, säger polischef Frank Adderley när flickan belönas med medalj för sin insats.

9-åriga Journee Nelson belönas av polisen i West Palm Beach, Florida med en medalj efter att hon försvarat sin mamma mot en rånare, rapporterar 7 News Miami.

Läs även: Försökte råna kvinnor – fick stryk

Enligt polisen ska flickan och hennes mamma Danielle Mobley ha handlat livsmedel när Demetrius Jackson attackerade Danielle för att ta hennes plånbok.

– Vi slogs om plånboken. Han knuffade mig till marken, berättar Danielle.

Då gick Journee till attack mot rånaren med sparkar och slag, innan han knuffade även henne till marken och flydde från platsen.

En film från en övervakningskamera visar händelseförloppet.

Två dagar senare greps Demetrius Jackson av polisen som misstänkt för rån och misshandel

På torsdagen fick Journee en medalj av West Palm Beaxch Police Foundation för sitt rådiga ingripande.

Chief Adderley honored a 9-year old child today for bravery as she ran to her mother’s defense to fend off a brazen robber. An #arrest was swiftly made in this case.

The West Palm Beach Police Foundation presented the child with a token of appreciation. pic.twitter.com/r9tz8PoacW

— West Palm Beach PD (@WestPalmPD) November 18, 2021